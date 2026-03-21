„Kann Konzerte von Seiler & Speer nicht absagen“

„Der Manager der Musiker hat mir jüngst mitgeteilt, dass die Sommer-Tour wie geplant über die Bühne gehen wird. Also auch unsere beiden Konzerte im Juli in Moosburg“, so Veranstalter Thomas Semmler im Gespräch mit der „Krone“. Auch wenn naturgemäß noch niemand wissen kann, wie es bis dahin in der erschütternden Gewalt- und Kokain-Affäre rund um Sänger Christopher Seiler weitergehen wird.