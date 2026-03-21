Gebietsvinothek ist in Pleite geschlittert

„Winzer wollten Fortsetzung“

Trotz der drohenden Pleite war noch versucht worden, die Gebietsvinothek zu retten und mit einem überarbeiteten Konzept wieder durchzustarten. Für einen Neubeginn waren die Weinbauern zur Stundung ihrer Geldforderungen aufgerufen. „Viele Winzer waren für die Fortsetzung des Betriebes bereit. Versucht wurde alles, aber einige wollten oder konnten den vorgeschlagenen Weg nicht mitgehen“, heißt es in einer Erklärung.