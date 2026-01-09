Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Babypause vorbei!

Silbereisen: „Werde Helene Fischer überraschen“

Society International
09.01.2026 14:13
Florian SIlbereisen freut sich schon auf Helene Fischers Comeback aus der Babypause – zu sehen ...
Florian SIlbereisen freut sich schon auf Helene Fischers Comeback aus der Babypause – zu sehen am Samstagabend in der Show „Schlagerchampions“.(Bild: APA-Images / dpa / Rolf Vennenbernd)

Die Fans von Helene Fischer dürfen sich freuen: Am Samstagabend beendet die Schlager-Beauty offiziell ihre Babypause – und das natürlich in der Show ihres Ex Florian Silbereisen! Und der kündigte bereits eine Überraschung für die 41-Jährige an.

0 Kommentare

Bei der „Schlagerchampions“-Show, die am Samstagabend auch im ORF zu sehen sein wird, wird es für Helene Fischer gleich in mehrfacher Hinsicht ernst. Denn die Schlager-Queen feiert in der Show von Florian Silbereisen nicht nur ihr Comeback aus der Babypause. Ihre Fans werden auch bestimmen, was sie singen wird. 

„Sie wird vorher nichts proben“
Denn Helenes Anhänger durften die größten Hits ihres Idols wählen. Was dabei sein wird? Sicher auch der Ohrwurm „Atemlos“. Aber das Comeback aus der Babypause wird auch aus einem anderen Grund etwas ganz Besonderes, wie Gastgeber Florian Silbereisen der „Bild“-Zeitung verriet.

Florian Silbereisen freut sich schon auf seine „Schlagerchampions“ und ganz besonders auf Helene ...
Florian Silbereisen freut sich schon auf seine „Schlagerchampions“ und ganz besonders auf Helene Fischer.(Bild: ORF/MDR/JürgensTV/Beckmann)

„Helene wird bei den ,Schlagerchampions‘ wirklich zum allerersten Mal wieder eine große Bühne betreten. Sie wird vorher nicht in der Halle sein! Sie wird vorher nichts proben!“, plauderte Silbereisen aus.

„Bin sehr gespannt, was passiert“
Und erklärte weiter: „Das ist für sie ganz ungewohnt, da sie sonst alles ganz akribisch wochenlang bis ins letzte Detail vorbereitet. Aber diesmal ist das völlig anders: Ich werde Helene überraschen – und ich bin sehr gespannt, was passiert ...!“

Helene Fischer feiert am Samstag ihr großes Comeback aus der Babypause.
Helene Fischer feiert am Samstag ihr großes Comeback aus der Babypause.(Bild: Rolf Vennenbernd / dpa / picturedesk.com)

Für Helene Fischer und ihre Fans steht aber nicht nur ein aufregender Comeback-Abend bevor. Auch 2026 hat auch ein großes Highlight im Gepäck. Die Schlager-Queen feiert ihr 20. Bühnenjubiläum mit ihrer großen „360 Grad Stadion Tour“ und wird damit am 11. Juli auch in Wien zu Gast sein.

Lesen Sie auch:
Helene Fischer hat tatsächlich etwas zur Debatte um ihren Sex-Appeal auf der Bühne gesagt! Sie ...
Klares Statement
Zu sexy für Schlager? So reagiert Helene Fischer!
30.11.2025
„Moment der Freude“
Weihnachtsmärkte für Helene Fischer „Leichtigkeit“
13.12.2025

Helene Fischer verkündete im August, dass sie zum zweiten Mal Mama geworden ist. „Es ist schon eine ganze Weile her, dass ich mich bei euch gemeldet habe – und dafür gibt es einen wunderschönen Grund: Unsere Tochter hat ein Schwesterchen bekommen!“, hieß es in einem handgeschriebenen Brief, den die Sängerin auf Instagram veröffentlichte.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Helene FischerFlorian Silbereisen
ORF
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
135.374 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
121.019 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Adabei Österreich
Märchenprinz Eberhartinger mit 75 noch einmal Papa
98.474 mal gelesen
Dieser Mann ist Kult: Entertainer und Star-Musiker Klaus Eberhartinger 
Mehr Society International
„Ein No-Go!“
Riesenwirbel um Gil Ofarim im Dschungelcamp
Zugeschnappt!
Jennifer Lawrence: Ihr Hündchen biss ihren Sohn!
Babypause vorbei!
Silbereisen: „Werde Helene Fischer überraschen“
Aus glücklichen Tagen
Moore erinnert sich an Liebesritual mit Willis
Irrer Beckham-Zwist
Brooklyn spricht nur noch über Anwälte mit Eltern!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf