Silbereisen: „Werde Helene Fischer überraschen“

Die Fans von Helene Fischer dürfen sich freuen: Am Samstagabend beendet die Schlager-Beauty offiziell ihre Babypause – und das natürlich in der Show ihres Ex Florian Silbereisen! Und der kündigte bereits eine Überraschung für die 41-Jährige an.
Bei der „Schlagerchampions“-Show, die am Samstagabend auch im ORF zu sehen sein wird, wird es für Helene Fischer gleich in mehrfacher Hinsicht ernst. Denn die Schlager-Queen feiert in der Show von Florian Silbereisen nicht nur ihr Comeback aus der Babypause. Ihre Fans werden auch bestimmen, was sie singen wird.
„Sie wird vorher nichts proben“
Denn Helenes Anhänger durften die größten Hits ihres Idols wählen. Was dabei sein wird? Sicher auch der Ohrwurm „Atemlos“. Aber das Comeback aus der Babypause wird auch aus einem anderen Grund etwas ganz Besonderes, wie Gastgeber Florian Silbereisen der „Bild“-Zeitung verriet.
„Helene wird bei den ,Schlagerchampions‘ wirklich zum allerersten Mal wieder eine große Bühne betreten. Sie wird vorher nicht in der Halle sein! Sie wird vorher nichts proben!“, plauderte Silbereisen aus.
„Bin sehr gespannt, was passiert“
Und erklärte weiter: „Das ist für sie ganz ungewohnt, da sie sonst alles ganz akribisch wochenlang bis ins letzte Detail vorbereitet. Aber diesmal ist das völlig anders: Ich werde Helene überraschen – und ich bin sehr gespannt, was passiert ...!“
Für Helene Fischer und ihre Fans steht aber nicht nur ein aufregender Comeback-Abend bevor. Auch 2026 hat auch ein großes Highlight im Gepäck. Die Schlager-Queen feiert ihr 20. Bühnenjubiläum mit ihrer großen „360 Grad Stadion Tour“ und wird damit am 11. Juli auch in Wien zu Gast sein.
Helene Fischer verkündete im August, dass sie zum zweiten Mal Mama geworden ist. „Es ist schon eine ganze Weile her, dass ich mich bei euch gemeldet habe – und dafür gibt es einen wunderschönen Grund: Unsere Tochter hat ein Schwesterchen bekommen!“, hieß es in einem handgeschriebenen Brief, den die Sängerin auf Instagram veröffentlichte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.