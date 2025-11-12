Helene Fischer: So wird ihr großes Comeback

Sie ist wieder da: Im Münchner Nobelhotel Rosewood gab Helene Fischer eine Pressekonferenz zur anstehenden „360-Grad-Tour“, die sich auch für ein „Krone“-Konzert am 11. Juli ins Wiener Happel-Stadion führt. Locker und gut gelaunt plauderte sie über Kinderlieder, die Freude auf die Bühne und die Liebe zu ihren Fans, die ihr seit 20 Jahren treu sind.
Vor 20 Jahren kam die Karriere von Superstar Helene Fischer erstmals ins Rollen. Damals war noch nicht absehbar, dass die zur erfolgreichsten Schlagersängerin aller Zeiten aufsteigen würde, die die Parameter des scheinbar Möglichen in unsteter Regelmäßigkeit zu verschieben weiß. Im August kam ihre zweite Tochter auf die Welt, Helene zog sich für einige Zeit aus der Öffentlichkeit zurück. Angesichts der fulminanten Stadion-Tournee 2026, die am 11. Juli auch für ein „Krone“-Konzert ins Wiener Ernst-Happel-Stadion führt, gab die 41-Jährige am Mittwoch im Münchner Nobelhotel Rosewood eine Pressekonferenz und stellte mit Konzertveranstalter Marek Lieberberg und Bühnendesigner Omar Sharif Mukhtar erste Details zur 360-Grad-Bühne vor – und man kann jetzt schon sagen: Es wird fulminant.
Raus aus dem Familienalltag
Erste Videos zeigen, dass sie inmitten der Stadien auf einer Mittelbühne singt, darüber ein riesengroßer Quader, der auf allen vier Seiten mittels bombastischer Leinwand das Areal erstrahlt. Laser- und Lichteffekte inklusive und verschiedene Stege mit Glasböden führen mobil nach außen, sodass Helene auch die Fans auf den hinteren Sitzplätzen erreichen kann. Mit den genauen Details ging man freilich noch spärlich um, doch es ist jetzt schon klar – ein solches Live-Konzept gab es noch nie zuvor. Fischer selbst freut sich bereits darauf: „Auch für mich ist es aufregend, wieder aus dem Alltag zu kommen und die Helene auf der Bühne zu sein.“ Zum 20-Jahre-Jubiläum will sie vor allem ihre treuen Fans glücklich machen: „Es ist eine Verneigung und ein Dankeschön vor den Fans. Es wird bei so einer Riesenproduktion schwierig, aber ich möchte den Fans so nah wie möglich sein.“
Die Tour soll jedenfalls die „größte Party“ ihrer Karriere werden und allen Beteiligten Gänsehautmomente bescheren. „Ich freue mich irrsinnig darauf, diese Glücksgefühle mit euch teilen zu können. Man kann die Zeit nicht zurückdrehen und wird mit jeder Tour immer demütiger.“ Die Zeit vergeht nun wie im Flug und – wie bei Fischer-Riesenkonzerten gewohnt – darf man sich auch wieder auf sportliche Akrobatik freuen. „Zum Zelebrieren der größten Party braucht man jede Man- und Womanpower, die man kriegen kann.“ Insgesamt rund 750.000 Konzerttickets sollen für alle Konzerte verkauft werden, die im Juni und Juli 2026 stattfinden. Rund 600.000 seien schon weg, berichtet Konzertveranstalter Lieberberg freudig. Fischer habe nicht vor, die akrobatischen Top-Leistungen der letzten Tourneen zu wiederholen, ein standardisiertes Konzert braucht man sich von ihr aber wohl nicht zu erwarten.
Es geht um die richtige Organisation
Definitiv nicht auf die Bühne mitnehmen wird sie die Kinderlieder, die sie seit geraumer Zeit beschäftigen. Am 28. November erscheint jetzt auch eine Weihnachtsversion mit Kinderliedern. „Ich denke, die Fans dürsten danach, die echte Helene zu erleben, dazu wird es auch die eine oder andere Überraschung geben.“ Ein „richtiges“ neues Album sei definitiv geplant, allerdings wird es nicht vor der Tour fertig sein. „Ich lasse mir aber viel Zeit für Entscheidungen und wir planen gerade akribisch den Tourplan. Möglicherweise findet das eine oder andere neue Lied einen Platz im Programm, aber ich kann das noch nicht versprechen.“ Ihr beiden Töchter nimmt Fischer natürlich mit auf die Reise. „Ich bin jetzt nicht die erste Mutter, die auf eine Tour geht. Natürlich wird es herausfordernd und ich bin nicht nur für mich, sondern auch für zwei Geschöpfe verantwortlich, aber mit ausreichend Organisation und Planung wird das alles klappen.“
Helene live in Wien
Am 11. Juli kommt Helene Fischer mit ihrer fulminanten „360-Grad-Tour“ für eine Österreich-Show ins Wiener Ernst-Happel-Stadion. Unter www.oeticket.com gibt es noch Karten und weitere Informationen zum Open-Air-Ereignis des Jahres.
