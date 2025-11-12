Helene Fischer: So wird ihr großes Comeback

Es geht um die richtige Organisation

Definitiv nicht auf die Bühne mitnehmen wird sie die Kinderlieder, die sie seit geraumer Zeit beschäftigen. Am 28. November erscheint jetzt auch eine Weihnachtsversion mit Kinderliedern. „Ich denke, die Fans dürsten danach, die echte Helene zu erleben, dazu wird es auch die eine oder andere Überraschung geben.“ Ein „richtiges“ neues Album sei definitiv geplant, allerdings wird es nicht vor der Tour fertig sein. „Ich lasse mir aber viel Zeit für Entscheidungen und wir planen gerade akribisch den Tourplan. Möglicherweise findet das eine oder andere neue Lied einen Platz im Programm, aber ich kann das noch nicht versprechen.“ Ihr beiden Töchter nimmt Fischer natürlich mit auf die Reise. „Ich bin jetzt nicht die erste Mutter, die auf eine Tour geht. Natürlich wird es herausfordernd und ich bin nicht nur für mich, sondern auch für zwei Geschöpfe verantwortlich, aber mit ausreichend Organisation und Planung wird das alles klappen.“