Nächste KAC-Attacke auf der Micky-Maus-Eisfläche

Nach dem 8:3-Heimsieg und der 2:1-Führung in der Viertelfinal-Serie gegen Szekesfehervar will der KAC am Samstag in Ungarn mit breiter Brust nachlegen. Vor allem Stürmer Nick Petersen ist nach seinen sechs Scorerpunkten in Topform. Bei der speziellen Eisfläche in Fehervar muss die Taktik jedoch angepasst werden.
Als KAC-Ass Nick Petersen am Donnerstag nach seinen sechs Scorerpunkten beim 8:3-Sieg über Fehervar von Kids nach seinem Schläger gefragt wurde, grinste er nur: „Der Stock funktioniert gerade zu gut, um ihn abzugeben.“ Kurz später entdeckte aber Zeugwart Tommy Weratschnig einen kleinen Riss – weshalb der Glücksschläger doch ausgetauscht werden musste. „Es war ein Abend, an dem alles geklappt hat. Unsere Linie hat richtig schnell nach vorne gespielt, den Ungarn so Probleme bereitet“, meint der Kanadier.
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