Die besten Plätze für die Sonnenfinsternis in Wien

Allgemein bieten sich aber Wiens höher gelegenen Freiflächen mit gutem Blick gen Westen für das Erleben der Sonnenfinsternis an – etwa die Steinhofgründe und die Jubiläumswarte mit der Gegend rundherum. Dass man dort wohl nicht allein sein wird, könnte den Vorteil haben, dass man sich vielleicht kurz die Sonnenfinsternis-Brille des Nachbarn ausborgen darf. Astronomische Feinspitze sollten den Maurer Georgenberg aufsuchen: Durch die für Wien geringere Lichtverschmutzung dort könnte man nach dem Untergang der Sonne noch Sternschnuppen des Perseiden-Schauers sehen.