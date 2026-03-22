„Radio Sarajevo“: Träume, Lieder, Kriegsgewitter

Alles in „Radio Sarajevo“ beginnt mit Radiodurchsagen. Zuerst auf Bosnisch, dann mit einer vertrauten ORF‑Stimme. Sie berichtet von Nonnen, die in Međugorje Sandsäcke füllen, von Granaten und Artilleriefeuer an der Drina. Worte wie „Mostar“ oder „Karadžić“ fallen, sie lösen zumindest bei den Älteren im Publikum heute noch plötzliche Erstarrung aus. Und da fällt auch das Wort „Sarajevo“.