Kesselfallklamm: Wohin ist Wasser verschwunden?

Wer eine Klamm betritt, erwartet fließendes Wasser. Stattdessen erblickt man in der Kesselfallklamm in Semriach, nördlich von Graz, dieser Tage viele Blümchen und Felsen, weiter oben am Weg plätschert es dann etwas. „Wir hatten weniger Niederschlag im Winter“, sagt Günther Steger vom Alpenverein Semriach. Und die letzten Wochen stöhnte die Steiermark unter der starken Trockenheit. Doch das Thema der Wasserknappheit ist in der Klamm nicht ganz neu.