Kesselfallklamm: Wohin ist Wasser verschwunden?

Der Kesselfallklamm, ein beliebtes Ausflugsziel im Norden von Graz, macht die lange Trockenheit zu schaffen – die „Wasserversorgung“ ist dort nicht erst seit heuer Thema. Durch die wiedereröffnete Bärenschützklamm fließt inzwischen das langersehnte Regenwasser.
Wer eine Klamm betritt, erwartet fließendes Wasser. Stattdessen erblickt man in der Kesselfallklamm in Semriach, nördlich von Graz, dieser Tage viele Blümchen und Felsen, weiter oben am Weg plätschert es dann etwas. „Wir hatten weniger Niederschlag im Winter“, sagt Günther Steger vom Alpenverein Semriach. Und die letzten Wochen stöhnte die Steiermark unter der starken Trockenheit. Doch das Thema der Wasserknappheit ist in der Klamm nicht ganz neu.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.