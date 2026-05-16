Warum Kapfenbergs Bulls an Hallentausch denken

Nach den Meistertiteln im Eishockey (Graz99ers) und Volleyball (TSV Hartberg) greift die Steiermark mit den Kapfenberg Bulls im Basketball nach dem nächsten Meistertitel in einem Mannschaftssport. In Kapfenberg ist man nach längerer Zeit wieder titelreif – das merkt man auch bei den Fans.
Kapfenberg is’ wieder wer! Könnte man – nach sportlich dürren Jahren unter den Körben der Hochsteiermark – ungeniert formulieren. „Vielleicht hat es diese bitteren Jahre gebraucht“, sagte Bulls-Manager Michael Schrittwieser am Tag nach dem furiosen 107:81 gegen den UBSC Graz, das das 3:0 in der Basketball-Halbfinalserie bedeutete. Und die Bulls in ihr insgesamt zwölftes Finale der Vereinsgeschichte katapultierte.
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