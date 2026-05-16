Warum Kapfenbergs Bulls an Hallentausch denken

Kapfenberg is’ wieder wer! Könnte man – nach sportlich dürren Jahren unter den Körben der Hochsteiermark – ungeniert formulieren. „Vielleicht hat es diese bitteren Jahre gebraucht“, sagte Bulls-Manager Michael Schrittwieser am Tag nach dem furiosen 107:81 gegen den UBSC Graz, das das 3:0 in der Basketball-Halbfinalserie bedeutete. Und die Bulls in ihr insgesamt zwölftes Finale der Vereinsgeschichte katapultierte.