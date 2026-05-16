„LASK kann herunterstürzen – und das kann wehtun“

Wer wird österreichischer Fußballmeister? Der LASK oder Sturm haben am Sonntag die Chance dazu. Während viele die Linzer fast schon am Ziel wähnen, erinnert Sturm-Coach Fabio Ingolitsch daran, dass die Kühbauer-Elf durchaus auch etwas zu verlieren hat. Zudem gibt‘s gute Post für das Finale der Grazer.