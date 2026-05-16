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Sturms Motto im Finale

„LASK kann herunterstürzen – und das kann wehtun“

Fußball National
16.05.2026 07:00
Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch
Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)
Porträt von Burghard Enzinger
Von Burghard Enzinger

Wer wird österreichischer Fußballmeister? Der LASK oder Sturm haben am Sonntag die Chance dazu. Während viele die Linzer fast schon am Ziel wähnen, erinnert Sturm-Coach Fabio Ingolitsch daran, dass die Kühbauer-Elf durchaus auch etwas zu verlieren hat. Zudem gibt‘s gute Post für das Finale der Grazer.

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Das Stadion seit Wochen restlos ausverkauft, die Entscheidung im Titel-Krimi naht mit großen Schritten. Titelverteidiger Sturm ist bereit, das große Finale kann kommen. Trainer Fabio Ingolitsch über:

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