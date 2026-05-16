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Titel-Drama, das eine ganze Nation in Atem hält

„Krone“-Plus
16.05.2026 06:30
Der Burgenländer Michael Steinwender (3. v.li.) kämpft heute mit Hearts um die schottische ...
Der Burgenländer Michael Steinwender (3. v.li.) kämpft heute mit Hearts um die schottische Meisterschaft.(Bild: Hearts of Midlothian)
Porträt von Thomas Steiger
Von Thomas Steiger

Der Showdown um die schottische Meisterschaft geht in die finale Runde. Tabellenführer Hearts of Midlothian gastieren bei Celtic Glasgow. Rot-weiß-roter Legionär Michi Steinwender hofft auf Historisches. 

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„Ein Skandal! Mehr kann man dazu nicht sagen.“ Michael Steinwender blickt in der „Krone“ mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf die vergangene Runde zurück.

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