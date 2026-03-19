Italien: Lega-Gründer Umberto Bossi ist tot

Skandal um veruntreute Parteigelder

Bossis separatistisches Vorhaben – er wollte einen Staat namens „Padanien“ gründen – blieb freilich pure Theorie. Infolge eines Skandals um veruntreute Parteigelder musste er die Lega-Führung im Jahr 2011 abgeben. Er wurde zu einem Jahr und zehn Monaten Haft verurteilt. 2013 übernahm Matteo Salvini die Führung der Partei, die unter ihm zu einer landesweit agierenden Kraft wurde. Vor allem infolge der Migrationskrise der Jahre 2015/16 konnte die Lega auch in Süditalien punkten und wurde bei der Parlamentswahl 2018 zur stärksten Kraft im rechten Lager, ehe ihr fünf Jahre später die Partei „Brüder Italiens“ (Fratelli d‘Italia) der aktuellen Regierungschefin Giorgia Meloni den Rang ablief.