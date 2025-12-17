Lega-Chef Salvini wurde endgültig freigesprochen

Das Oberste Gericht in Rom lehnte den Einspruch der Staatsanwaltschaft von Palermo gegen Salvinis Freispruch in erster Instanz ab. Die Staatsanwaltschaft hatte dem heutigen Verkehrsminister zur Last gelegt, 2019 in seiner Zeit als Innenminister das Schiff einer Hilfsorganisation mit 147 Migranten an Bord wochenlang am Einlaufen in den Hafen der Insel Lampedusa gehindert zu haben. Der Vorsitzende der rechten Regierungspartei Lega gehört zu den zentralen Figuren der Koalition von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni.