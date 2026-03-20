„Je länger Sie bauen, desto teurer wird es“

Susanne Moser ist Direktorin und Co-Intendantin an der Komischen Oper Berlin. Das drittgrößte Opernhaus der deutschen Hauptstadt wird seit 2023 um 477 Millionen Euro saniert und erweitert. Das sind nur vier Millionen Euro weniger, als derzeit in Salzburg geplant sind. Im Interview mit der „Krone“ spricht die gebürtige Salzburgerin über Herausforderungen in Berlin und Tipps für Salzburg.