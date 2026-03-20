„Je länger Sie bauen, desto teurer wird es“

Susanne Moser spricht im Interview mit der „Krone“ über die Fallstricke bei der Sanierung eines Opernhauses. Die gebürtige Salzburgerin leitet die Komische Oper in Berlin. Das Haus wird gerade saniert und erweitert, Moser hat Tipps für ihre Kollegen in Salzburg ...
Susanne Moser ist Direktorin und Co-Intendantin an der Komischen Oper Berlin. Das drittgrößte Opernhaus der deutschen Hauptstadt wird seit 2023 um 477 Millionen Euro saniert und erweitert. Das sind nur vier Millionen Euro weniger, als derzeit in Salzburg geplant sind. Im Interview mit der „Krone“ spricht die gebürtige Salzburgerin über Herausforderungen in Berlin und Tipps für Salzburg.
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