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Schiffsprozession

Warum Maria der weltweit beliebteste Name ist

Kärnten
09.08.2026 16:01
Zum 72. Mal fahren Gläubige mit „Maria“ über den Wörthersee – eine Tradition, die 1954 begonnen ...
Zum 72. Mal fahren Gläubige mit „Maria“ über den Wörthersee – eine Tradition, die 1954 begonnen hat.(Bild: KH Kronawetter Internetredaktion)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Die wohl berühmteste Frau der Welt wird am Wörthersee mit einer Schiffsprozession geehrt – zum bereits 72. Mal. Was man von ihrem Namen erhofft, wie es zur Prozession kam und was heuer zu erwarten ist.

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„All die schönen Klänge der Welt in einem einzigen Wort: Maria“, singt Tony im Musical „West Side Story“ über seine Angebetete. Maria ist weltweit der häufigste Name von Mädchen und Frauen.

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