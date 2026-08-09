Grillen verboten, aber das Abkassieren erlaubt

Kurzer Warnhinweis an die Leser: Bei diesen Zeilen könnte Ihnen jetzt noch heißer werden. Entlang der Donauinsel gibt es elf kostenpflichtige Grillplätze. Sie verfügen über fixe Griller, Tische, Bänke und Grillholz. So weit, so gut. Pro Reservierung kassiert die Stadt dafür 45 Euro. Blöd nur: Schon seit 8. Mai 2026 gilt in ganz Wien Grillverbot. Noch blöder: Das Geld gibt es trotzdem nicht zurück!