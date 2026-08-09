Grillen verboten, aber das Abkassieren erlaubt

Schön ist das Grillvergnügen an der Wiener Donauinsel – und das trotz des hitzebedingten Grillverbots. Schön allerdings nicht für jene, die sich die Plätze schon vor dem Grillverbot reservierten, sondern schön für die Stadt, die die Gebühren einbehält und Betroffene zum Picknicken schickt.
Kurzer Warnhinweis an die Leser: Bei diesen Zeilen könnte Ihnen jetzt noch heißer werden. Entlang der Donauinsel gibt es elf kostenpflichtige Grillplätze. Sie verfügen über fixe Griller, Tische, Bänke und Grillholz. So weit, so gut. Pro Reservierung kassiert die Stadt dafür 45 Euro. Blöd nur: Schon seit 8. Mai 2026 gilt in ganz Wien Grillverbot. Noch blöder: Das Geld gibt es trotzdem nicht zurück!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.