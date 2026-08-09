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Kasperl der Woche

Grillen verboten, aber das Abkassieren erlaubt

Wien
09.08.2026 16:00
Der Grillplatz bleibt kalt, der Gebühren-Taxameter der Stadt läuft trotzdem weiter.
Der Grillplatz bleibt kalt, der Gebühren-Taxameter der Stadt läuft trotzdem weiter.(Bild: Stadt Wien)
Porträt von Christoph Engelmaier
Von Christoph Engelmaier

Schön ist das Grillvergnügen an der Wiener Donauinsel – und das trotz des hitzebedingten Grillverbots. Schön allerdings nicht für jene, die sich die Plätze schon vor dem Grillverbot reservierten, sondern schön für die Stadt, die die Gebühren einbehält und Betroffene zum Picknicken schickt.

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Kurzer Warnhinweis an die Leser: Bei diesen Zeilen könnte Ihnen jetzt noch heißer werden. Entlang der Donauinsel gibt es elf kostenpflichtige Grillplätze. Sie verfügen über fixe Griller, Tische, Bänke und Grillholz. So weit, so gut. Pro Reservierung kassiert die Stadt dafür 45 Euro. Blöd nur: Schon seit 8. Mai 2026 gilt in ganz Wien Grillverbot. Noch blöder: Das Geld gibt es trotzdem nicht zurück!

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