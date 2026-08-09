Fußball-“Pensionist“ glänzt mit einem Traumtreffer

Eigentlich hat Ex-Regionalliga-Kicker Roman Adunka seine Fußballschuhe im Sommer an den Nagel gehängt. Auch, weil er vor einem Monat Papa geworden ist. Wegen Personalnot half er für den FC Faaker See im Derby bei Maria Gail in der Unterliga Mitte aus. „Wir haben aktuell einige Ausfälle, daher ist Roman eingesprungen“, erklärt Trainer Manuel Prettenthaler. Und der als Innenverteidiger eingesetzte Ex-Stürmer sorgte beim 5:4-Auswärtssieg fürs erste Highlight.