Fußball-“Pensionist“ glänzt mit einem Traumtreffer

Was für ein Torfestival im Spiel der Runde im Kärntner Unterhaus – mit exklusiver Fotostrecke – zwischen Maria Gail und FC Faaker See! Die Gäste setzten sich mit 5:4 durch, eröffneten die Partie durch ein Traumtor. Der Nigerianer Ebuka Ezigbo wurde vorige Saison in der Hobbyliga „Karawankencup“ entdeckt und schlug nun doppelt zu.
Eigentlich hat Ex-Regionalliga-Kicker Roman Adunka seine Fußballschuhe im Sommer an den Nagel gehängt. Auch, weil er vor einem Monat Papa geworden ist. Wegen Personalnot half er für den FC Faaker See im Derby bei Maria Gail in der Unterliga Mitte aus. „Wir haben aktuell einige Ausfälle, daher ist Roman eingesprungen“, erklärt Trainer Manuel Prettenthaler. Und der als Innenverteidiger eingesetzte Ex-Stürmer sorgte beim 5:4-Auswärtssieg fürs erste Highlight.
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