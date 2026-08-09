Autofahrer hatte nachmittags drei Promille intus

In der Nacht auf Sonntag schaffte eine 39-jährige Radlerin eine S-Kurve in der Stadt Salzburg nicht mehr. Sie stürzte am Franz-Josef-Kai und wurde schwer verletzt. Die Rettung brachte die Frau in das Unfallkrankenhaus. Einen Helm trug sie nicht. Ein Alkomattest ergab bei ihr einen Wert von 1,72 Promille.