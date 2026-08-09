Autofahrer hatte nachmittags drei Promille intus

Mit knapp drei Promille setzte sich am Samstagnachmittag ein 41-Jähriger im Lungau an das Steuer seines Autos. Doch er war nicht der einzige betrunkene Verkehrsteilnehmer am Wochenende. Zwei Fahrradfahrer stürzten alkoholisiert ...
Exakt 2,98 Promille – mit diesem Wert war ein 41-Jähriger auf der Katschbergstraße (B99) in Richtung Mauterndorf unterwegs. Und das am Nachmittag. Die Polizei stoppte den Lenker. Ihm wurde der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde er bei der Bezirkshauptmannschaft Tamsweg angezeigt.
In der Nacht auf Sonntag schaffte eine 39-jährige Radlerin eine S-Kurve in der Stadt Salzburg nicht mehr. Sie stürzte am Franz-Josef-Kai und wurde schwer verletzt. Die Rettung brachte die Frau in das Unfallkrankenhaus. Einen Helm trug sie nicht. Ein Alkomattest ergab bei ihr einen Wert von 1,72 Promille.
Noch mehr getankt hatte ein 38-jähriger Radfahrer in Neumarkt am Wallersee. Er war ebenfalls ohne Helm unterwegs und wurde bei einem Sturz verletzt. Bei ihm ergab ein Alkoholtest im Salzburger Unfallkrankenhaus einen Wert von 2,5 Promille. Beide Radler wurden angezeigt.
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