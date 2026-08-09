Neun Diebe beim Verladen von Fahrrädern erwischt

Neun Rumänen wurden am Samstagabend von einer Zeugin dabei beobachtet, wie sie in der Stadt Salzburg Fahrräder von einem Ständer in einen Lieferwagen einluden. Die Polizei erwischte die Bande dabei in flagranti.
Die Diebe, sechs Männer und drei Frauen im Alter zwischen 23 und 72 Jahren, wollten die Fahrräder laut ersten Ermittlungen nach Rumänien bringen. Mindestens sieben Drahtesel haben sie in der Elisabeth-Vorstadt von Fahrradständern gestohlen.
Wem die Räder tatsächlich gehören, wird derzeit noch ermittelt – genauso wie weitere Details zum Vorgehen der Diebesbande.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.