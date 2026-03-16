„Steuern wir auf den dritten Weltkrieg zu?“

Friedensprojekt als globale Alternative

Damit würde die EU wohl auch zu ihrer Grundidee zurückkehren. „Das Friedensprojekt Europa ist als Antwort auf die Weltkriege entstanden. Heute ist das leider aktueller denn ja“, erklärte Paul Schmidt. „Wir müssen alles tun, damit sich die Kriege nicht ausweiten.“ Mit Blick auf den UN-Sicherheitsrat, in dem gerade die zwei Kriegsmächte USA und Russland ein Vetorecht haben, meinte der EU-Experte: „Es ist absurd, dass da Deutschland und Frankreich sitzen und nicht die EU. Auch dort müssten wir mit einer Stimme sprechen.“