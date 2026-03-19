Chef zum Lehrling: „Pulli betont Brüste besser“

Ein Mitarbeiter der Kärntner Landesregierung soll ein junges Mädchen sexuell belästigt haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt – aber der Fall wirft noch weitere Fragen auf. Denn bei dem Opfer handelt es sich um einen Lehrling, der vergeblich um Hilfe gebeten haben soll. Sein Anwalt spricht von einer „Täter-Opfer-Umkehr“.