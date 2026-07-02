Die Tour de France läuft weiterhin auf ServusTV

Zudem liefert er für Radsportfans Highlights jeder Etappe. Los geht es am 4. Juli mit der von Barcelona startenden 1. Etappe – ungewöhnlicherweise ein Teamzeitfahren. Weiters im Programm hat ServusTV die 6. Etappe über den Tourmalet (9. Juli), die 10. Etappe (Gebirgsetappe im Zentralmassiv) und die drei abschließenden Etappen von 24. bis 26. Juli.