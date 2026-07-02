Die Tour de France läuft weiterhin auf ServusTV

ServusTV zeigt die am Samstag startende Tour de France weiterhin. Dank einer Sublizenz von Eurosport überträgt der Salzburger Privatsender heuer und im kommenden Jahr jeweils sechs ausgewählte Etappen live.
Zudem liefert er für Radsportfans Highlights jeder Etappe. Los geht es am 4. Juli mit der von Barcelona startenden 1. Etappe – ungewöhnlicherweise ein Teamzeitfahren. Weiters im Programm hat ServusTV die 6. Etappe über den Tourmalet (9. Juli), die 10. Etappe (Gebirgsetappe im Zentralmassiv) und die drei abschließenden Etappen von 24. bis 26. Juli.
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