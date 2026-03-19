Christopher Seiler beginnt nach Vorwürfen Therapie

„Schutz der Opfers“ im Vordergrund

„Uns ist bewusst, dass viele Menschen von den jüngsten Ereignissen betroffen und enttäuscht sind. Christopher Seiler wird sich deshalb, wie angekündigt, für eine Zeit lang aus der Öffentlichkeit und von der Bühne zurückziehen“, schrieb Manager Fritz Strba in einer Stellungnahme. In den kommenden Monaten hätten zwei Dinge absolute Priorität: „erstens der Schutz des Opfers und die uneingeschränkte Berücksichtigung aller Rechte, die dem Opfer zustehen.“ Medien, Fans und Öffentlichkeit rief er zu „Verantwortung und Zurückhaltung“ auf.