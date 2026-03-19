Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auftritte verschoben

Christopher Seiler beginnt nach Vorwürfen Therapie

Adabei Österreich
19.03.2026 14:34
Seiler geht in Therapie, Album-Release auf Eis
Seiler geht in Therapie, Album-Release auf Eis(Bild: APA-Images / dpa / Felix Hörhager)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach Vorwürfen gegen Christopher Seiler haben Seiler & Speer drei Auftritte verschoben. Der Austropopstar „wird eine mehrwöchige, professionell begleitete Therapie beginnen“, teilte das Management mit. „Parallel dazu wird die juristische Aufarbeitung ihren Weg gehen, die wir selbstverständlich weiterhin unterstützen.“ 

0 Kommentare

Geplant sei, sich im Sommer zurückzumelden. Ernst Molden informierte zugleich, ein gemeinsames Album mit Seiler nicht, wie geplant, Ende April herauszubringen.

„Schutz der Opfers“ im Vordergrund
„Uns ist bewusst, dass viele Menschen von den jüngsten Ereignissen betroffen und enttäuscht sind. Christopher Seiler wird sich deshalb, wie angekündigt, für eine Zeit lang aus der Öffentlichkeit und von der Bühne zurückziehen“, schrieb Manager Fritz Strba in einer Stellungnahme. In den kommenden Monaten hätten zwei Dinge absolute Priorität: „erstens der Schutz des Opfers und die uneingeschränkte Berücksichtigung aller Rechte, die dem Opfer zustehen.“ Medien, Fans und Öffentlichkeit rief er zu „Verantwortung und Zurückhaltung“ auf.

Lesen Sie auch:
Ernst Molden hat sich auf Facebook zum Fall Seiler zu Wort gemeldet.
„Das g’schissene Gift“
Ernst Molden bricht Schweigen zu Seiler‑Skandal
19.03.2026
Angriff nach Videodreh
Seiler: Justiz sieht genug Verdacht für Verfahren
16.03.2026
Nach Kokain-Beichte
Die Akte Seiler: Was dem Sänger jetzt droht
18.03.2026

„Nochmals ausdrücklich um Entschuldigung“ gebeten
Zweitens gehe es um die persönliche Aufarbeitung verbunden mit einer Therapie. „Diese Auszeit ist notwendig, um Verantwortung zu übernehmen und die richtigen Schritte zu setzen“, so Strba. Seiler bitte „nochmals ausdrücklich um Entschuldigung“.

Gleichzeitig bat Strba die Fans um Verständnis, dass die nächsten drei Shows verschoben werden – jene in Salzburg auf 18.12., jene Oberwart auf 19.12. und jene Gmunden auf 30.8. zum FACC Skydome in Ried im Innkreis. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Adabei Österreich
19.03.2026 14:34
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Opernball sorgte auch in diesem Jahr wieder für viele schöne und aufsehen
Promis, Walzer, Roben
Die allerschönsten Bilder des 68. Opernballs
Panik-Attacke!
Sharon Stone bricht am Opernball in Tränen aus
Hailee Steinfeld zeigt erstmals ihren Babybauch auf dem roten Teppich der Golden Globes
Baby-Alarm bei Globes
Steinfeld erstmals mit Babybauch am roten Teppich
Schlagerchampions 2026
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
„Ich schwöre bei Gott“
Kendall Jenner: Bin weder lesbisch noch operiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Wintereinbruch begräbt Alpendorf unter Schnee
213.635 mal gelesen
Der Winter hat das italienische Dorf Macugnaga wieder voll im Griff.
Wien
Unter Betonmassen begraben: Vier Arbeiter tot!
169.259 mal gelesen
Adabei Österreich
„Habe ihr Kokain auf die Lippen geschmiert“
157.214 mal gelesen
In einem Video auf Instagram wehrt sich Christopher Seiler gegen die bisherige Darstellung der ...
Innenpolitik
Spritpreisbremse: Das ändert sich für Autofahrer
2432 mal kommentiert
SPÖ und ÖVP haben doch noch zu einem Kompromiss gefunden.
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
1776 mal kommentiert
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Innenpolitik
Regierung einigt sich auf Spritpreisbremse
1192 mal kommentiert
Preise sollen um zehn Cent pro Liter sinken.
Mehr Adabei Österreich
Auftritte verschoben
Christopher Seiler beginnt nach Vorwürfen Therapie
Bestätigt
Superstar Boy George beim Song Contest in Wien!
„Das g’schissene Gift“
Ernst Molden bricht Schweigen zu Seiler‑Skandal
In Linz beginnt‘s
Was den Minister und Parov Stelar verbindet
Swarovski & Gerhardter
Mateschitz-Herzdamen arbeiten zusammen an Projekt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf