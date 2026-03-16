Seiler: Justiz sieht genug Verdacht für Verfahren

Im Fokus der Fahnder stehen naturgemäß alle Beteiligten am folgenschweren Videodreh. Die „Krone“ nahm deshalb auch Kontakt mit Charlie Bader, seines Zeichens Manager von Molden, auf. Der zeigte sich auf Nachfrage aber wortkarg. Zuerst bestritt er noch, dass Molden oder ein „Teammitglied“ überhaupt beim Dreh im Prater anwesend waren. Nach einer kurzen Nachdenkpause erklärte er jedoch, dass man lediglich beim „Tathergang“ nicht dabei war. Mehr wollte man (noch) nicht preisgeben.