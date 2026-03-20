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Hand aufs Herz: Glauben Sie auch an Engel?

Vorarlberg
20.03.2026 07:00
Der Glaube an Engel ist bei vielen Menschen immer noch tief verwurzelt. Allerdings gibt es große ...
Der Glaube an Engel ist bei vielen Menschen immer noch tief verwurzelt. Allerdings gibt es große Unterschiede zwischen dem Volksglauben und der Theologie.(Bild: stock.adobe.com null)
Porträt von Stefan Vögel
Von Stefan Vögel

Der Kabarettist, Autor und Menschenkenner Stefan Vögel beantwortet Fragen, die sich andere erst gar nicht zu stellen wagen. Heute nimmt er sich einem himmlischen Thema an – es geht um Engel, den Volksglauben und die Theologie. 

0 Kommentare

Meine Nachbarin erzählte mir, dass sich überall um sie herum Engel befänden, die sich rund um die Uhr um ihren Schutz bemühten. Das fand ich eine recht angenehme und seelenwärmende Vorstellung. Doch stellte sich mir sogleich die Frage, ob diese Engel auch mich beschützten, obwohl ich (bislang) nicht an sie glaube. Das tue nichts zur Sache, bekam ich zu hören, jedoch würde sich die Wirkkraft der Engel verstärken, wenn man ihre Existenz für bare Münze nehme, und mehr noch: wenn man täglich zu ihnen bete. Ehe ich damit begann, wollte ich mich in dieser Sache trotzdem noch theologisch schlauer machen.

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