Hand aufs Herz: Glauben Sie auch an Engel?

Meine Nachbarin erzählte mir, dass sich überall um sie herum Engel befänden, die sich rund um die Uhr um ihren Schutz bemühten. Das fand ich eine recht angenehme und seelenwärmende Vorstellung. Doch stellte sich mir sogleich die Frage, ob diese Engel auch mich beschützten, obwohl ich (bislang) nicht an sie glaube. Das tue nichts zur Sache, bekam ich zu hören, jedoch würde sich die Wirkkraft der Engel verstärken, wenn man ihre Existenz für bare Münze nehme, und mehr noch: wenn man täglich zu ihnen bete. Ehe ich damit begann, wollte ich mich in dieser Sache trotzdem noch theologisch schlauer machen.