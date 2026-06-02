Julian Rauch soll den Bregenzern einheizen

Nach mehreren Jahren als Trainer in der Schweizer Nationalliga B, zuletzt bei Fides St. Gallen, übernimmt Julian Rauch nun die sportliche Verantwortung bei den Festspielstädtern. „Wir haben vor einigen Jahren begonnen, konsequent auf eigene Spieler zu setzen. Jetzt gehen wir denselben Weg auf der Trainerseite. Julian Rauch kennt diesen Verein, diese Region, diese Mentalität – und er hat in der Schweiz bewiesen, dass er Mannschaften nicht nur trainiert, sondern formt“, sagt Bregenz-Sportvorstand Florian Wassel, „sein Konzept denkt Leistungssport vom Nachwuchs bis zur Bundesliga als Einheit. Das ist keine mutige Entscheidung. Das ist die logische Fortsetzung einer Überzeugung.“