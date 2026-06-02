Julian Rauch soll den Bregenzern einheizen

Bregenz Handball hat mit Julian Rauch den neuen Cheftrainer für die Saison 2026/2 präsentiert. Der gebürtige Bregenzer kehrt als Trainer in den Verein zurück, für den er selbst als Spieler auf dem Feld stand.
Nach mehreren Jahren als Trainer in der Schweizer Nationalliga B, zuletzt bei Fides St. Gallen, übernimmt Julian Rauch nun die sportliche Verantwortung bei den Festspielstädtern. „Wir haben vor einigen Jahren begonnen, konsequent auf eigene Spieler zu setzen. Jetzt gehen wir denselben Weg auf der Trainerseite. Julian Rauch kennt diesen Verein, diese Region, diese Mentalität – und er hat in der Schweiz bewiesen, dass er Mannschaften nicht nur trainiert, sondern formt“, sagt Bregenz-Sportvorstand Florian Wassel, „sein Konzept denkt Leistungssport vom Nachwuchs bis zur Bundesliga als Einheit. Das ist keine mutige Entscheidung. Das ist die logische Fortsetzung einer Überzeugung.“
Für Rauch, der als Bankkaufmann arbeitet, in St. Gallen noch ein Jahr Vertrag gehabt hätte und nun für drei Jahre in Bregenz unterschrieb, ist es ein weiterer Schritt in seiner Karriere. „Ich reduziere mein Pensum als Bankkaufmann und kann mich in meiner Heimatstadt intensiv dem Handball widmen“, sagte Rauch den Schweizer Medien. „Ich freue mich riesig auf die Aufgabe und bin stolz, Trainer in Bregenz sein zu dürfen. Ich kann es kaum erwarten, das Team kennenzulernen und mit der Arbeit zu beginnen.“
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