Generationswechsel bei Landesspitälern geplant

Genaue Zeitpläne für die Übergabe

Der Übergabeprozess ist bewusst über mehrere Jahre angelegt. Laut Mitteilung des Landes wird Peter Fraunberger seine Funktion als Geschäftsführer noch bis März 2027 ausüben. Gerald Fleisch wird seine Aufgaben planmäßig zum Ende des Jahres 2028 übergeben. Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher sprach von einem vorbereiteten Generationswechsel und erklärte: „Gerade in der Gesundheitsversorgung sind Kontinuität, Verantwortung und strategische Planung wesentliche Erfolgsfaktoren.“ Der Führungswechsel fällt in eine Zeit, in der sich das gesamte Spitalswesen in Vorarlberg mit großen organisatorischen und finanziellen Herausforderungen konfrontiert sieht.