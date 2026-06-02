Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Personeller Umbruch

Generationswechsel bei Landesspitälern geplant

Politik
02.06.2026 19:45
Bei den Vorarlberger Landeskrankenhäusern bleibt derzeit kein Stein auf dem anderen.
Bei den Vorarlberger Landeskrankenhäusern bleibt derzeit kein Stein auf dem anderen.(Bild: Mathis Fotografie)
Die Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft (KHBG) leitet einen Führungswechsel ein. Die Positionen der langjährigen Geschäftsführer Gerald Fleisch und Peter Fraunberger werden neu besetzt. Eine erste Ausschreibung erfolgt bereits im Herbst.
0 Kommentare

An der Spitze der Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft (KHBG) steht ein personeller Wechsel bevor. Wie das Land Vorarlberg am Dienstag bekannt gab, wird bereits im kommenden Herbst eine der beiden Geschäftsführerpositionen öffentlich ausgeschrieben. Mit diesem Schritt soll der Übergang frühzeitig und geordnet eingeleitet werden. Die derzeitigen Geschäftsführer, Gerald Fleisch und Peter Fraunberger, leiten die KHBG gemeinsam seit dem Jahr 2014. Gerald Fleisch ist bereits seit 22 Jahren als Geschäftsführer für die Gesellschaft tätig.

Genaue Zeitpläne für die Übergabe
Der Übergabeprozess ist bewusst über mehrere Jahre angelegt. Laut Mitteilung des Landes wird Peter Fraunberger seine Funktion als Geschäftsführer noch bis März 2027 ausüben. Gerald Fleisch wird seine Aufgaben planmäßig zum Ende des Jahres 2028 übergeben. Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher sprach von einem vorbereiteten Generationswechsel und erklärte: „Gerade in der Gesundheitsversorgung sind Kontinuität, Verantwortung und strategische Planung wesentliche Erfolgsfaktoren.“ Der Führungswechsel fällt in eine Zeit, in der sich das gesamte Spitalswesen in Vorarlberg mit großen organisatorischen und finanziellen Herausforderungen konfrontiert sieht.

Größter Gesundheitsversorger im Land
Die KHBG ist der zentrale Träger der öffentlichen Spitalsversorgung in Vorarlberg. Sie betreibt die fünf Landeskrankenhäuser in Feldkirch, Rankweil, Bregenz, Hohenems und Bludenz. Zudem gehört auch die Pflegeschule Vorarlberg zur Gesellschaft. Mit Stand 2024 arbeiteten fast 5000 Beschäftigte in den Landesspitälern, die Ausgaben beliefen sich auf rund 690 Millionen Euro.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Politik
02.06.2026 19:45
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
13° / 23°
Symbol starker Regen
Bludenz
13° / 24°
Symbol leichter Regen
Dornbirn
14° / 24°
Symbol starker Regen
Feldkirch
14° / 24°
Symbol starker Regen

krone.tv

Europa versucht seit Beginn des Ukraine-Kriegs nach und nach auf Öl-Lieferungen zu verzichten.
Bis Ende November
Exportverbot: Jetzt geht Russen das Kerosin aus
Betriebe unter Druck
Milchbauer: „Wir werden vom Satelliten überwacht!“
Ein australischer Höhlentaucher hat womöglich einen neuen Zugang zu dem Teil der Höhle gefunden, ...
Noch zwei Vermisste
Retter entdecken neuen Zugang zu Fluthöhle in Laos
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Furcht vor der Stadt
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
Der Meteor explodierte am über dem Nordosten von Massachusetts und dem Südosten von New ...
Anwohner verunsichert
Meteor explodiert mit lautem Knall über USA
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
106.093 mal gelesen
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Österreich
Schwere Unwetter sorgen für brenzlige Situationen
102.032 mal gelesen
Die Gewitterfront sorgte für zahlreiche Schäden in ganz Österreich.
Wirtschaft
Ab Juni: Beiträge-Beben für öffentlich Bedienstete
101.891 mal gelesen
Archivbild
Wien
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
2415 mal kommentiert
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Innenpolitik
Sparpaket: Wer Budgetloch wirklich stopfen soll
1007 mal kommentiert
Die Regierung muss fünf Milliarden in den kommenden zwei Jahren einsparen
Ausland
Exportverbot: Jetzt geht Russen das Kerosin aus
781 mal kommentiert
Europa versucht seit Beginn des Ukraine-Kriegs nach und nach auf Öl-Lieferungen zu verzichten.
Mehr Politik
Personeller Umbruch
Generationswechsel bei Landesspitälern geplant
Urteil: Einweisung!
Kinder entgingen nur knapp sexuellem Missbrauch
Vor OÖ-Rundfahrt
Das Aus der legendären Höss freut im Ländle keinen
Krone Plus Logo
Nach Freistellung
Weiter kein Plan fürs Vorarlberger Landestheater
Trainer für Handballer
Julian Rauch soll den Bregenzern einheizen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf