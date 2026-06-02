Generationswechsel bei Landesspitälern geplant

An der Spitze der Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft (KHBG) steht ein personeller Wechsel bevor. Wie das Land Vorarlberg am Dienstag bekannt gab, wird bereits im kommenden Herbst eine der beiden Geschäftsführerpositionen öffentlich ausgeschrieben. Mit diesem Schritt soll der Übergang frühzeitig und geordnet eingeleitet werden. Die derzeitigen Geschäftsführer, Gerald Fleisch und Peter Fraunberger, leiten die KHBG gemeinsam seit dem Jahr 2014. Gerald Fleisch ist bereits seit 22 Jahren als Geschäftsführer für die Gesellschaft tätig.
Genaue Zeitpläne für die Übergabe
Der Übergabeprozess ist bewusst über mehrere Jahre angelegt. Laut Mitteilung des Landes wird Peter Fraunberger seine Funktion als Geschäftsführer noch bis März 2027 ausüben. Gerald Fleisch wird seine Aufgaben planmäßig zum Ende des Jahres 2028 übergeben. Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher sprach von einem vorbereiteten Generationswechsel und erklärte: „Gerade in der Gesundheitsversorgung sind Kontinuität, Verantwortung und strategische Planung wesentliche Erfolgsfaktoren.“ Der Führungswechsel fällt in eine Zeit, in der sich das gesamte Spitalswesen in Vorarlberg mit großen organisatorischen und finanziellen Herausforderungen konfrontiert sieht.
Größter Gesundheitsversorger im Land
Die KHBG ist der zentrale Träger der öffentlichen Spitalsversorgung in Vorarlberg. Sie betreibt die fünf Landeskrankenhäuser in Feldkirch, Rankweil, Bregenz, Hohenems und Bludenz. Zudem gehört auch die Pflegeschule Vorarlberg zur Gesellschaft. Mit Stand 2024 arbeiteten fast 5000 Beschäftigte in den Landesspitälern, die Ausgaben beliefen sich auf rund 690 Millionen Euro.
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