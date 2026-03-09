ORF-General tritt nach Belästigungsvorwurf zurück

Intrige vor der Wahl zum Generaldirektor?

Dass der ORF via Aussendung die Vorwürfe der Öffentlichkeit bekannt machte, stößt beim Juristen und seinem Mandanten auf Unverständnis. „Die mediale Verbreitung der nicht aufgeklärten Vorwürfe kann nur als überschießende Reaktion gewertet werden, da bereits eine Einigung mit der betreffenden Mitarbeiterin erzielt wurde.“ Zu Mittag will der Stiftungsrat selbst eine Stellungnahme abgeben. Per Aussendung gab man folgendes bekannt: „Es ist die Verantwortung des ORF-Stiftungsrats, nun rasch die nötigen Schritte zu setzen, damit die erhobenen Vorwürfe transparent und mit aller Konsequenz aufgeklärt werden können und die reibungslose Fortführung der Geschäftsführung garantiert ist. Mit der von uns als Generaldirektorin vorgeschlagenen Ingrid Thurnher ist dies sichergestellt“, so der Vorsitzende Heinz Lederer. „Mit der entschiedenen Vorgangsweise zeigt der ORF-Stiftungsrat, dass er auch in schwierigen Momenten eine ruhige Hand bewahrt“, ergänzt Stellvertreter Gregor Schütze.