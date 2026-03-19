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Die Natur blüht auf

Wolkenspiel am Wochenende, Sonne zeigt sich kurz

Wetter
19.03.2026 12:46
(Bild: stock.adobe.com – Romolo Tavani)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das frühlingshafte Wetter legt am Wochenende eine kleine Verschnaufpause ein – sehr zur Freude von Allergikern, aber auch für die Knospen, die nun vielerorts sichtbar austreiben. Erst mit dem Start in die neue Arbeitswoche zeigt sich die Sonne wieder häufiger.

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Der Frühling hat Österreich weiterhin fest im Griff, doch zwischendurch sorgt der Himmel für kleine Überraschungen: Einzelne Regenschauer ziehen durch, liefern aber genau das, was die ersten Knospen jetzt brauchen, um vollends zu sprießen. Der Freitag beginnt laut der Prognose von Geosphere Austria noch überwiegend sonnig, ehe im Tagesverlauf immer mehr Wolken aufziehen. Am Nachmittag dominieren diese in vielen Regionen das Bild.

Sonniges Wetter in den Bergen
In höheren Lagen bleibt es für Skifahrer teils länger freundlich, während es im Mühl- und Waldviertel unbeständiger wird. In der Früh kann es durchaus noch frisch werden mit Temperaturen von minus fünf Grad. Tagsüber wird es hingegen frühlingshaft warm mit bis zu 15 Grad.

Am Samstag wird es kurzzeitig ungemütlich: Eine dichte Wolkendecke hält sich hartnäckig am Himmel, die Sonne zeigt sich nur selten. Immer wieder ist mit Regenschauern zu rechnen, oberhalb der Schneefallgrenze zwischen 800 und 1200 Metern auch mit Schneefall. Das Thermostat zeigt frostige minus drei bis plus fünf Grad in der Früh, tagsüber ist mit maximal zwölf Grad zu rechnen.

Die Natur erwacht seit etwa zwei Wochen langsam aus ihrem Winterschlaf, die ersten Knospen ...
Die Natur erwacht seit etwa zwei Wochen langsam aus ihrem Winterschlaf, die ersten Knospen beginnen sichtbar zu sprießen.(Bild: stock.adobe.com – Irina Boldina)

Schaueralarm am Sonntag
Auch der Sonntag zeigt sich meist von seiner grauen Seite: Dichte Wolken legen sich über das ganze Land, nur gelegentlich reißen sie kurz auf und lassen etwas Sonne durchblitzen. Ab Mittag entstehen vor allem vom Westen bis in den Süden – von Vorarlberg über Salzburg bis nach Kärnten – vermehrt Regenschauer, die sich ausbreiten. Auch im Osten und Norden ziehen einzelne Schauer durch. Die Schneefallgrenze sinkt dabei auf rund 1000 Meter. Im Donauraum frischt der Ostwind auf, in Oberösterreich weht er stellenweise spürbar kräftig, während es sonst eher schwach windig bleibt. Die Temperaturen bleiben ähnlich wie an den Vortagen: In der Früh liegen sie zwischen minus drei und plus fünf Grad, tagsüber steigen sie auf neun bis 13 Grad.

Österreich
Symbol wolkig
5° / 16°
9 km/h
06:08 h
45 %
Symbol heiter
3° / 15°
7 km/h
11:07 h
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Symbol wolkig
5° / 13°
10 km/h
06:59 h
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Symbol bedeckt
6° / 11°
8 km/h
02:07 h
50 %
Symbol wolkig
4° / 14°
9 km/h
06:22 h
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Symbol wolkig
4° / 15°
5 km/h
06:17 h
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Symbol stark bewölkt
5° / 16°
9 km/h
04:47 h
< 5 %
Symbol leichter Regen
7° / 13°
15 km/h
00:33 h
60 %
Symbol leichter Regen
4° / 7°
27 km/h
00:00 h
90 %
Symbol Schneeregen
2° / 6°
30 km/h
00:01 h
> 95 %
Wien
Symbol bedeckt
4° / 14°
6 km/h
01:38 h
45 %
Symbol wolkenlos
0° / 14°
6 km/h
11:29 h
< 5 %
Symbol wolkig
1° / 14°
8 km/h
05:27 h
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Symbol leichter Regen
5° / 7°
7 km/h
01:18 h
65 %
Symbol wolkig
2° / 13°
12 km/h
07:02 h
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Symbol wolkig
1° / 14°
7 km/h
07:38 h
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Symbol stark bewölkt
2° / 15°
11 km/h
04:18 h
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Symbol leichter Regen
4° / 11°
18 km/h
00:41 h
60 %
Symbol leichter Regen
3° / 6°
24 km/h
00:00 h
70 %
Symbol Schneeregen
1° / 5°
26 km/h
00:02 h
> 95 %
St. Pölten
Symbol wolkig
5° / 16°
10 km/h
06:21 h
50 %
Symbol heiter
3° / 14°
11 km/h
09:51 h
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Symbol wolkig
3° / 14°
13 km/h
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Symbol bedeckt
5° / 11°
8 km/h
00:57 h
50 %
Symbol wolkig
3° / 13°
10 km/h
06:12 h
15 %
Symbol wolkig
2° / 14°
6 km/h
06:17 h
10 %
Symbol wolkig
4° / 16°
9 km/h
05:28 h
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Symbol leichter Regen
5° / 15°
9 km/h
00:20 h
60 %
Symbol leichter Regen
4° / 7°
32 km/h
00:00 h
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Symbol Schneeregen
2° / 6°
32 km/h
00:04 h
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Eisenstadt
Symbol stark bewölkt
3° / 13°
11 km/h
04:01 h
45 %
Symbol heiter
3° / 15°
6 km/h
10:53 h
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Symbol stark bewölkt
1° / 14°
5 km/h
05:04 h
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Symbol leichter Regen
5° / 9°
7 km/h
01:48 h
65 %
Symbol heiter
3° / 13°
15 km/h
09:31 h
30 %
Symbol wolkig
1° / 14°
5 km/h
06:55 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
1° / 14°
6 km/h
04:21 h
< 5 %
Symbol leichter Regen
4° / 10°
12 km/h
00:08 h
70 %
Symbol leichter Regen
2° / 6°
14 km/h
00:20 h
70 %
Symbol Schneeregen
0° / 5°
17 km/h
00:04 h
85 %
Linz
Symbol stark bewölkt
3° / 14°
15 km/h
02:23 h
50 %
Symbol heiter
1° / 13°
9 km/h
10:33 h
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Symbol stark bewölkt
1° / 14°
7 km/h
05:15 h
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Symbol bedeckt
4° / 10°
6 km/h
00:07 h
65 %
Symbol stark bewölkt
2° / 11°
6 km/h
04:20 h
30 %
Symbol stark bewölkt
1° / 13°
5 km/h
03:52 h
15 %
Symbol stark bewölkt
1° / 15°
6 km/h
05:14 h
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Symbol leichter Regen
3° / 13°
6 km/h
00:04 h
65 %
Symbol bedeckt
3° / 9°
16 km/h
00:41 h
50 %
Symbol Schneeregen
1° / 9°
16 km/h
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85 %
Graz
Symbol Schneeregen
3° / 9°
4 km/h
00:46 h
55 %
Symbol heiter
0° / 13°
12 km/h
10:07 h
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Symbol wolkig
-1° / 13°
7 km/h
07:43 h
< 5 %
Symbol leichter Regen
3° / 10°
6 km/h
01:53 h
60 %
Symbol stark bewölkt
1° / 11°
8 km/h
03:43 h
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Symbol stark bewölkt
-0° / 13°
5 km/h
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4 km/h
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Symbol leichter Regen
1° / 10°
8 km/h
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Klagenfurt
Symbol stark bewölkt
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7 km/h
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45 %
Symbol wolkenlos
-1° / 13°
12 km/h
11:44 h
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Symbol wolkig
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7 km/h
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1° / 10°
11 km/h
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Symbol heiter
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10 km/h
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7 km/h
07:21 h
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Symbol stark bewölkt
0° / 14°
9 km/h
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< 5 %
Symbol leichter Regen
5° / 8°
14 km/h
00:10 h
70 %
Symbol Schneefall
1° / 3°
18 km/h
01:43 h
> 95 %
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-1° / 4°
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> 95 %
Salzburg
Symbol stark bewölkt
0° / 10°
16 km/h
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7 km/h
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Symbol einzelne Regenschauer
-0° / 13°
8 km/h
06:18 h
75 %
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6 km/h
07:19 h
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5 km/h
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Symbol stark bewölkt
-0° / 15°
5 km/h
05:01 h
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Symbol leichter Regen
4° / 8°
8 km/h
00:15 h
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0° / 3°
13 km/h
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Innsbruck
Symbol wolkenlos
0° / 9°
16 km/h
11:47 h
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Symbol wolkig
1° / 10°
6 km/h
07:44 h
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09:13 h
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6 km/h
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Symbol heiter
1° / 10°
6 km/h
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1° / 10°
6 km/h
08:09 h
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1° / 11°
8 km/h
03:47 h
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Bregenz
Wetterdaten:

Am Montag beginnt der Tag noch sonnig, doch im Laufe des Vormittags bildet sich über den Bergen und später auch in den Tälern eine dichte Wolkendecke. Um die Mittagszeit kann es vereinzelt lokal regnen, meist bleibt es jedoch trocken. In der Früh liegen die Temperaturen unter dem Nullpunkt, tagsüber bleibt es zumindest warm bei bis zu 15 Grad.

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Freundliches Wetter mit bis zu 16 Grad
Am Dienstag zeigt sich der Himmel überwiegend freundlich und trocken. Nach einem sonnigen Start ziehen aus dem Nordwesten dünne Wolkenschichten auf, die das Sonnenlicht etwas trüben. In den Bergen tauchen vereinzelt Wolken auf, mit Regen ist aber nicht zu rechnen. Die Frühtemperaturen bewegen sich zwischen minus vier und plus vier Grad, am Nachmittag klettern sie auf elf bis 16 Grad.

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