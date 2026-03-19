Wolkenspiel am Wochenende, Sonne zeigt sich kurz

Schaueralarm am Sonntag

Auch der Sonntag zeigt sich meist von seiner grauen Seite: Dichte Wolken legen sich über das ganze Land, nur gelegentlich reißen sie kurz auf und lassen etwas Sonne durchblitzen. Ab Mittag entstehen vor allem vom Westen bis in den Süden – von Vorarlberg über Salzburg bis nach Kärnten – vermehrt Regenschauer, die sich ausbreiten. Auch im Osten und Norden ziehen einzelne Schauer durch. Die Schneefallgrenze sinkt dabei auf rund 1000 Meter. Im Donauraum frischt der Ostwind auf, in Oberösterreich weht er stellenweise spürbar kräftig, während es sonst eher schwach windig bleibt. Die Temperaturen bleiben ähnlich wie an den Vortagen: In der Früh liegen sie zwischen minus drei und plus fünf Grad, tagsüber steigen sie auf neun bis 13 Grad.