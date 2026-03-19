Urlaubsinseln rechnen jetzt mit Ausnahmezustand

Die Behörden reagierten bereits mit umfassenden Schutzmaßnahmen: Auf Teneriffa, La Palma, La Gomera und El Hierro wurden am Donnerstag alle Schulen und Kindergärten geschlossen, am Freitag gilt diese Maßnahme für sämtliche Inseln des Archipels vor der Westküste Afrikas. Zudem wurde die Bevölkerung dazu aufgerufen, wenn möglich im Homeoffice zu bleiben, wie spanische Medien berichteten.