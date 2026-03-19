Massiver Regen kommt
Urlaubsinseln rechnen jetzt mit Ausnahmezustand
Noch scheint die Lage ruhig – doch was sich derzeit über dem Atlantik zusammenbraut, könnte für die Kanaren dramatische Folgen haben. Mit dem Sturmtief „Therese“ drohen den beliebten Urlaubsinseln heftige Regenfälle, Sturm und meterhohe Wellen.
Die Behörden reagierten bereits mit umfassenden Schutzmaßnahmen: Auf Teneriffa, La Palma, La Gomera und El Hierro wurden am Donnerstag alle Schulen und Kindergärten geschlossen, am Freitag gilt diese Maßnahme für sämtliche Inseln des Archipels vor der Westküste Afrikas. Zudem wurde die Bevölkerung dazu aufgerufen, wenn möglich im Homeoffice zu bleiben, wie spanische Medien berichteten.
Heftige Niederschläge und Sturm erwartet
Der spanische Wetterdienst Aemet warnt vor einer deutlichen Verschärfung der Wetterlage. Demnach könnten in den kommenden Tagen örtlich Niederschlagsmengen fallen, die in Summe einem ganzen Jahr entsprechen. Besonders auf La Palma und Teneriffa seien in einzelnen Regionen mehr als 300 Millimeter Regen möglich.
Gleichzeitig werden in höheren Lagen Sturmböen von über 90 km/h erwartet, während auch in tieferen Gebieten kräftiger Wind mit bis zu 70 km/h auftreten kann. Das Tiefdruckgebiet soll sich weiter verstärken und in den nächsten Tagen schrittweise über die Inselgruppe hinwegziehen.
Überschwemmungen, Erdrutsche und hohe Wellen
Mit den intensiven Regenfällen steigt die Gefahr von Überschwemmungen in tiefer gelegenen Gebieten. Auch Erdrutsche könnten Straßen und Infrastruktur beeinträchtigen. Zusätzlich warnen die Behörden vor starkem Seegang: An den Küsten werden Wellen von über vier bis fünf Metern erwartet.
In höheren Lagen – ab etwa 1800 Metern – könnte es laut Prognosen sogar zu Schneefall kommen, insbesondere auf Teneriffa und La Palma.
Verkehr bereits beeinträchtigt
Die Auswirkungen sind bereits spürbar: Mehrere Flüge, vor allem zu den westlichen Inseln La Palma und El Hierro, mussten umgeleitet werden. Mit zunehmender Intensität des Sturms wird erwartet, dass weitere Flugverbindungen ausfallen könnten. Auch der Fährverkehr zwischen den Inseln könnte zeitweise eingestellt werden.
Unwetter könnte bis zum Wochenende anhalten
„Therese“ zieht von Westen nach Osten über den Archipel und bringt dabei wiederholt neue Frontensysteme mit sich. Laut Aemet dürfte die instabile Wetterlage auch am Wochenende anhalten. Weitere kräftige Regenfälle, teils begleitet von Gewittern, sowie anhaltend starke Winde bleiben möglich.
Eine Entspannung ist frühestens gegen Sonntag in Sicht – allerdings mit Unsicherheiten in der Prognose. Bis dahin bleibt die Lage angespannt.
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