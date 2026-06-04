Feiertag sorgt für Stau-Chaos auf Autobahnen

Besonders betroffen ist die Südautobahn (A2): Zwischen Mooskirchen und Modriach in Fahrtrichtung Klagenfurt kommt es bereits seit den frühen Morgenstunden zu dichtem Verkehr mit mehreren Minuten Zeitverlust. Auch an der italienischen Grenze bei Arnoldstein müssen Autofahrer Geduld mitbringen. Dort bildete sich auf der A2 vor dem Grenzübergang bereits ein rund ein Kilometer langer Stau.