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Reisewelle im Gange

Feiertag sorgt für Stau-Chaos auf Autobahnen

Österreich
04.06.2026 10:40
Porträt von Irina Stöckl
Von Irina Stöckl

Wer am Donnerstag auf Österreichs Autobahnen unterwegs ist, braucht starke Nerven. Pünktlich zum Fronleichnams-Wochenende sorgt der Reiseverkehr für zahlreiche Verzögerungen. Der ADAC meldete bereits am Vormittag mehrere Staus und stockenden Verkehr.

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Besonders betroffen ist die Südautobahn (A2): Zwischen Mooskirchen und Modriach in Fahrtrichtung Klagenfurt kommt es bereits seit den frühen Morgenstunden zu dichtem Verkehr mit mehreren Minuten Zeitverlust. Auch an der italienischen Grenze bei Arnoldstein müssen Autofahrer Geduld mitbringen. Dort bildete sich auf der A2 vor dem Grenzübergang bereits ein rund ein Kilometer langer Stau.

Dichter Verkehr beim Grenzübergang Nickelsdorf
Verzögerungen wurden zudem auf der Ostautobahn (A4) gemeldet. Hier stockt der Verkehr zwischen Nickelsdorf und dem Grenzübergang Nickelsdorf inklusive längerer Wartezeiten.

Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christof Birbaumer)

Halbe Stunde Verzögerung auf A9
Auch auf der Pyhrn-Autobahn (A9) Richtung Slowenien kommt es derzeit zu langen Wartezeiten. Zwischen Gersdorf und dem Grenzübergang Spielfeld bildete sich ein rund zwei Kilometer langer Stau. Autofahrer müssen dort laut aktuellen Verkehrsmeldungen mindestens 31 Minuten zusätzliche Fahrzeit einplanen.

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Laut ADAC zählt das verlängerte Wochenende, wie jedes Jahr, zu den staureichsten Reisephasen des Jahres. Viele nutzen den Feiertag für einen Kurzurlaub, gleichzeitig endet in Teilen Deutschlands die Ferienzeit. Entsprechend voll sind die Straßen in Richtung Süden und an den Grenzübergängen.

Verkehrsexperten rechnen damit, dass sich die Situation im Laufe des Tages weiter zuspitzen könnte. Vor allem auf den Transitstrecken Richtung Italien, Slowenien und Ungarn sowie im Bereich der Grenzübergänge ist mit weiteren Verzögerungen zu rechnen.

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