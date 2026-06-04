Trotz Hitze: FIFA verbietet Wasserflaschen bei WM

Das Verbot dürfte bei Besuchern für Ärger sorgen, da Fans ihre leeren Flaschen nicht einmal mehr an einem Trinkbrunnen oder Wasserspender auffüllen können. Zuletzt hatte der Weltverband noch angekündigt, dass leere, transparente und wiederverwendbare Plastikflaschen mit einem Fassungsvermögen von bis zu einem Liter in die Arenen mitgebracht werden dürfen. Wie teuer Wasserflaschen im Stadion sein werden, ist noch unklar. Bei der Klub-WM im Vorjahr hatten die Austragungsorte laut „The Athletic“ zwischen vier und sechs Dollar für eine Flasche Wasser verlangt.