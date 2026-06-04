Star-Quarterback Russell Wilson beendet Karriere

NFL-Quarterback Russell Wilson hat seine Karriere beendet und wird TV-Experte. Der 37-Jährige spielte 14 Jahre lang in der National Football League (NFL) und führte die Seattle Seahawks 2014 zu deren erstem Super-Bowl-Triumph.
Nach zehn Jahren in Seattle ging er zu den Denver Broncos, konnte dort in zwei Spielzeiten die Erwartungen aber nicht erfüllen. Auch die Stationen bei den Pittsburgh Steelers und den New York Giants brachten nicht mehr die erhofften Resultate.
Wilson warf in seiner Karriere 353 Touchdown-Pässe, 114 Interceptions sowie 46.966 Yards. Zudem erlief er 5.568 Yards und 31 Touchdowns. Er ist der einzige Spieler in der NFL-Geschichte, der sowohl mehr als 40.000 Passing-Yards als auch 5.000 Rushing-Yards schaffte. Wilson wurde zehn Mal in die Pro Bowl gewählt, eine Ehrung für die besten Spieler einer Saison. „Ich bin so gesegnet, dass ich weiter tun darf, was ich so liebe – rund um das beste Spiel der Welt sein“, sagte er via soziale Medien. Mit 1,80 Meter Körpergröße ist Wilson der kleinste Quarterback, der als Spieler in der Startaufstellung die Super Bowl gewonnen hat.
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