Star-Quarterback Russell Wilson beendet Karriere

Wilson warf in seiner Karriere 353 Touchdown-Pässe, 114 Interceptions sowie 46.966 Yards. Zudem erlief er 5.568 Yards und 31 Touchdowns. Er ist der einzige Spieler in der NFL-Geschichte, der sowohl mehr als 40.000 Passing-Yards als auch 5.000 Rushing-Yards schaffte. Wilson wurde zehn Mal in die Pro Bowl gewählt, eine Ehrung für die besten Spieler einer Saison. „Ich bin so gesegnet, dass ich weiter tun darf, was ich so liebe – rund um das beste Spiel der Welt sein“, sagte er via soziale Medien. Mit 1,80 Meter Körpergröße ist Wilson der kleinste Quarterback, der als Spieler in der Startaufstellung die Super Bowl gewonnen hat.