Stürzender Ast trifft betrunkenen Radfahrer

Ein Radfahrer wurde während des Unwetters am Sonntag von einem Ast getroffen und verletzte sich bei seinem Sturz. Doch die Polizei machte noch eine andere Entdeckung.
Der 42-jährige Salzburger fuhr am Nachmittag mit seinem E-Bike auf der Moosstraße stadtauswärts. Ein 15 bis 30 Zentimeter dicker und zehn Meter langer Ast löste sich von einem Baum und traf den Radfahrer am Körper.
Allerdings stellten die Polizisten fest, dass der Mann alkoholisiert war. Laut Alkotest hatte der Salzburger nahezu 1,4 Promille, er wird laut Polizei angezeigt.
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