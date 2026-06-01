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Bei Unwetter

Stürzender Ast trifft betrunkenen Radfahrer

Salzburg
01.06.2026 10:30
Die Beamten erlebten eine Überraschung.
Die Beamten erlebten eine Überraschung.(Bild: P. Huber)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Ein Radfahrer wurde während des Unwetters am Sonntag von einem Ast getroffen und verletzte sich bei seinem Sturz. Doch die Polizei machte noch eine andere Entdeckung. 

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Der 42-jährige Salzburger fuhr am Nachmittag mit seinem E-Bike auf der Moosstraße stadtauswärts. Ein 15 bis 30 Zentimeter dicker und zehn Meter langer Ast löste sich von einem Baum und traf den Radfahrer am Körper.

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Allerdings stellten die Polizisten fest, dass der Mann alkoholisiert war. Laut Alkotest hatte der Salzburger nahezu 1,4 Promille, er wird laut Polizei angezeigt.

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