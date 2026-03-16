Wintereinbruch begräbt Alpendorf unter Schnee

Wassermassen aus dem Mittelmeer stauten sich in Alpen

Italienische Medien berichteten, dass die außergewöhnlichen Schneemengen vor allem durch das sogenannte „Stau“-Phänomen verursacht wurden: Warme, feuchte Mittelmeerluft traf auf die Alpenmassive und wurde gezwungen, aufzusteigen. Dies führte zu anhaltenden und intensiven Niederschlägen, besonders in exponierten Gebieten wie der Valle Anzasca und rund um den Monte Rosa.