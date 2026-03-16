1,5 Meter gefallen
Wintereinbruch begräbt Alpendorf unter Schnee
Das kleine italienische Dorf Macugnaga (1327 Meter Höhe) am Fuß der Ostwand des Monte Rosa erlebte am Wochenende ein Schneeereignis der Superlative. Innerhalb von nur 24 Stunden fielen dort unglaubliche 145 Zentimeter frischer Pulverschnee. Straßen, Dächer und Autos verschwanden unter den Schneemassen – und die Bewohner mussten sich buchstäblich ihren Weg freischaufeln.
Noch spektakulärer zeigte sich die Situation in den höheren Lagen. Über 2500 Meter Höhe türmten sich die Schneemassen auf mehr als 230 Zentimeter und verwandelten die Bergwelt in ein regelrechtes Winterparadies. Solche Schneehöhen werden nicht nur zum reinen Naturschauspiel, sie tragen auch entscheidend zur Auffüllung der alpinen Schneereserven bei.
Wassermassen aus dem Mittelmeer stauten sich in Alpen
Italienische Medien berichteten, dass die außergewöhnlichen Schneemengen vor allem durch das sogenannte „Stau“-Phänomen verursacht wurden: Warme, feuchte Mittelmeerluft traf auf die Alpenmassive und wurde gezwungen, aufzusteigen. Dies führte zu anhaltenden und intensiven Niederschlägen, besonders in exponierten Gebieten wie der Valle Anzasca und rund um den Monte Rosa.
Tief winterliche Bilder im März
Der plötzliche Wintereinbruch brachte Macugnaga binnen weniger Stunden ein Szenario wie aus dem Hochwinter: Meterhoch verschneite Straßen, zugeschaufelte Fahrzeuge und Schneemengen, die teilweise 1,5 Meter überstiegen. Experten warnen in solchen Situationen vor einem stark erhöhten Lawinenrisiko, das nach solch massiven Schneefällen in kurzer Zeit unweigerlich steigt.
Die heftige Schneefront vom 14. bis 15. März wird in den lokalen Wetteraufzeichnungen als eines der intensivsten Ereignisse der Saison vermerkt. Selbst für eine Region, die an große Schneefälle gewohnt ist, gelten diese gewaltigen Schneemassen als außergewöhnlich.
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