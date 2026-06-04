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Verdächtiger gefasst

Mann bricht in Auto ein und stiehlt Schulrucksack

Wien
04.06.2026 11:17
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Land Tirol/Knabl)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein 21-Jähriger ist in der Nacht auf Donnerstag in Wien-Favoriten in ein Auto eingebrochen und hat dabei die Schultasche eines Kindes gestohlen. Der Fahrzeugbesitzer bemerkte den Einbruch und alarmierte sofort die Polizei.

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Die Beamten konnten den Tatverdächtigen wenig später in der Nähe anhalten. Der 21-Jährige hatte den gestohlenen pinkfarbenen Schulrucksack noch bei sich.

Klappmesser sichergestellt
In der Tiefgarage fanden die Polizisten die beschädigte Seitenscheibe des Autos vor. Zudem wurde im Fahrzeug ein Klappmesser entdeckt, das nicht dem Besitzer gehört und vermutlich als Tatwerkzeug verwendet wurde.

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Der 21-Jährige wurde festgenommen und befindet sich in polizeilicher Anhaltung.

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