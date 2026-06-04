WM: Wird Jungstar Yamal nun doch rechtzeitig fit?

„Das heißt nicht, dass er spielt, wir werden sehen. Vielleicht für ein paar Minuten“, sagte De la Fuente. Yamal hat wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel seit April kein Spiel mehr bestritten. Befürchtet wurde, dass der 18-Jährige in den Gruppenspielen nicht zur Verfügung steht.