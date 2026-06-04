WM: Wird Jungstar Yamal nun doch rechtzeitig fit?

Spaniens Jungstar Lamine Yamal könnte zum WM-Auftakt fit werden. Teamchef Luis de la Fuente stellte am Mittwoch einen Einsatz des Barcelona-Stürmers am 15. Juni gegen Kap Verde in Aussicht.
„Das heißt nicht, dass er spielt, wir werden sehen. Vielleicht für ein paar Minuten“, sagte De la Fuente. Yamal hat wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel seit April kein Spiel mehr bestritten. Befürchtet wurde, dass der 18-Jährige in den Gruppenspielen nicht zur Verfügung steht.
Nach der Partie gegen den Irak am Donnerstag in La Coruna bestreitet der Europameister noch einen WM-Test gegen Peru in Mexiko am kommenden Montag. Danach geht es für die Spanier ins WM-Camp in Chattanooga (Tennessee). Weitere Gruppengegner neben Kap Verde sind Saudi-Arabien und Uruguay.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.