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Schneefallgrenze sinkt

Regenschirme raus! Jetzt wird das Wetter launisch

Österreich
15.03.2026 12:57
In ganz Österreich müssen sich die Menschen nächste Woche auf wechselhaftes Wetter einstellen. ...
In ganz Österreich müssen sich die Menschen nächste Woche auf wechselhaftes Wetter einstellen. (Symbolbild)(Bild: Chalabala - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Sonne macht in der kommenden Woche eine kleine Pause – stattdessen wird es deutlich wechselhafter und kühler. Laut Geosphere Austria startet die Arbeitswoche mit dichten Wolken und verbreitetem Regen. Erst gegen Mitte der Woche gibt es wieder eine kurze Verschnaufpause, bevor zum Freitag erneut Schauer aufziehen.

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Zu Wochenbeginn hält sich schwacher Störungseinfluss über den Ostalpen. Das bedeutet: fast überall dicke Wolken und Regen, besonders im Südosten gibt es etwas ergiebigere Schauer. Zwischendurch zeigt sich aber auch mal die Sonne. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 800 und 1400 Metern und sinkt abends von Westen her. Temperaturen: Frühwerte zwischen -2 und +6 Grad, tagsüber bis maximal 13 Grad.

Kühle Luft aus Nordwesten sorgt am Dienstag für frischen Wind, besonders am Alpenostrand und in einigen Föhntälern. Dichte Wolken bringen verbreitet Regen, die Schneefallgrenzen liegen im Osten bei 700 bis 1000 Metern. Frühtemperaturen: -3 bis +5 Grad, Höchstwerte 6 bis 13 Grad.

Im Südosten hält ein Tief über der Adria am Mittwoch noch leichte Schauer bereit, Schnee fällt hier zwischen 600 und 1000 Metern. Im Rest Österreichs bleibt es meist trocken, besonders im Westen zeigt sich öfter die Sonne. Temperaturen: Frühwerte -5 bis +4 Grad, Tageshöchstwerte 8 bis 15 Grad.

Österreich liegt unter Hochdruckeinfluss aus Nordosten – verbreitet Sonnenschein und viele wolkenfreie Stunden sind am Donnerstag angesagt. Frühtemperaturen: -5 bis +3 Grad, Höchstwerte 10 bis 15 Grad. 

Österreich
Symbol wolkig
8° / 19°
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7° / 14°
10 km/h
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Wien
Symbol stark bewölkt
3° / 19°
14 km/h
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Symbol stark bewölkt
5° / 12°
13 km/h
03:45 h
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Symbol stark bewölkt
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21 km/h
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Symbol einzelne Regenschauer
2° / 11°
11 km/h
06:06 h
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Symbol wolkig
2° / 13°
9 km/h
06:15 h
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Symbol wolkenlos
1° / 15°
9 km/h
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11 km/h
01:28 h
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13 km/h
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16 km/h
05:04 h
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Symbol heiter
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21 km/h
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St. Pölten
Symbol heiter
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14 km/h
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14 km/h
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Symbol stark bewölkt
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16 km/h
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Symbol wolkig
3° / 15°
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Eisenstadt
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00:05 h
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16 km/h
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Symbol einzelne Regenschauer
2° / 10°
8 km/h
04:40 h
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0° / 12°
10 km/h
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1° / 15°
7 km/h
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Symbol einzelne Regenschauer
1° / 9°
9 km/h
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Symbol wolkig
3° / 11°
15 km/h
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Symbol stark bewölkt
1° / 10°
19 km/h
05:19 h
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18 km/h
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Linz
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2° / 16°
15 km/h
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3° / 15°
7 km/h
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3° / 13°
6 km/h
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Symbol einzelne Regenschauer
1° / 10°
8 km/h
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6 km/h
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8 km/h
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Symbol stark bewölkt
1° / 15°
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Symbol stark bewölkt
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6 km/h
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3° / 6°
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Graz
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2° / 14°
5 km/h
04:06 h
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1° / 10°
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55 %
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7 km/h
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Symbol stark bewölkt
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6 km/h
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Symbol stark bewölkt
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01:59 h
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Klagenfurt
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Symbol bedeckt
3° / 8°
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Symbol stark bewölkt
4° / 12°
15 km/h
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Symbol leichter Regen
3° / 8°
7 km/h
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Symbol wolkenlos
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10 km/h
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Symbol einzelne Regenschauer
-0° / 9°
11 km/h
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Symbol wolkig
1° / 10°
17 km/h
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Symbol wolkenlos
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14 km/h
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Symbol heiter
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18 km/h
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Salzburg
Symbol bedeckt
4° / 15°
28 km/h
00:07 h
60 %
Symbol einzelne Regenschauer
2° / 10°
6 km/h
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70 %
Symbol wolkig
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6 km/h
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Symbol bedeckt
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Symbol heiter
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10 km/h
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7 km/h
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Symbol stark bewölkt
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Symbol wolkig
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13 km/h
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Symbol heiter
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15 km/h
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Symbol wolkig
1° / 12°
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Innsbruck
Symbol Schneeregen
5° / 8°
16 km/h
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Symbol stark bewölkt
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5 km/h
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Symbol wolkig
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Symbol wolkig
1° / 10°
6 km/h
05:45 h
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Symbol wolkenlos
-0° / 9°
16 km/h
11:36 h
10 %
Symbol wolkenlos
-0° / 10°
7 km/h
11:22 h
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Symbol einzelne Regenschauer
-0° / 7°
6 km/h
03:17 h
60 %
Symbol wolkig
-1° / 9°
14 km/h
08:06 h
50 %
Symbol heiter
-1° / 9°
13 km/h
09:27 h
35 %
Symbol wolkig
-1° / 11°
9 km/h
07:08 h
50 %
Bregenz
Wetterdaten:

Von Norden zieht am Freitag die nächste Störungszone auf. An der Alpennordseite sinkt die Schneefallgrenze auf 500 bis 800 Meter, dazu gibt es Regen, Schnee- und Graupelschauer. Im Süden bleibt es dagegen tendenziell sonnig. Temperaturen: Frühwerte -3 bis +3 Grad, Tageshöchstwerte 7 bis 14 Grad.

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