Regenschirme raus! Jetzt wird das Wetter launisch

Zu Wochenbeginn hält sich schwacher Störungseinfluss über den Ostalpen. Das bedeutet: fast überall dicke Wolken und Regen, besonders im Südosten gibt es etwas ergiebigere Schauer. Zwischendurch zeigt sich aber auch mal die Sonne. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 800 und 1400 Metern und sinkt abends von Westen her. Temperaturen: Frühwerte zwischen -2 und +6 Grad, tagsüber bis maximal 13 Grad.