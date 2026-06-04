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Fragezeichen vor WM

Es geht los! ÖFB-Team hebt nach Los Angeles ab

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
04.06.2026 06:13
Für David Alaba und Co. startet heute das WM-Abenteuer.
Für David Alaba und Co. startet heute das WM-Abenteuer.(Bild: GEPA)
Porträt von Christian Reichel
Porträt von krone Sport
Von Christian Reichel und krone Sport

Endlich kann es losgehen! Unser ÖFB-Team hebt heute Vormittag nach Los Angeles ab. Vor dem WM-Auftakt gibt es noch das ein oder andere Fragezeichen.

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Vor dem Abflug gibt es die offizielle Verabschiedung durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Vizekanzler und Sportminister Andreas Babler sowie Sportstaats-Sekretärin Michaela Schmidt. Eine Mission, die ohne Christoph Baumgartner über die Bühne geht. Der 26-Jährige hatte sich Montag beim Aufwärmen für das Spiel gegen Tunesien am rechten Oberschenkel verletzt, unterzog sich gestern bei einem Spezialisten in Turku (Finnland) einer Operation. „Baumi“ wird monatelang ausfallen, eventuell auch die Spiele in der Nations League Ende September verpassen.

Christoph Baumgartner verpasst die WM.
Christoph Baumgartner verpasst die WM.(Bild: GEPA)

„Der Ball liegt bei Rangnick“
Teamchef Ralf Rangnick verzichtet vorerst auf eine Nachnominierung: „Aufgrund der Größe des Kaders ist der Trainingsbetrieb bestens gewährleistet.“ Bis einen Tag vor dem ersten Gruppenspiel am 17. Juni gegen Jordanien kann Rangnick noch handeln – vorerst umfasst der Kader 25 Mann. Darunter Patrick Wimmer, der in Hoffenheim einen langfristigen Vertrag signierte.

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Während bezüglich der möglichen Vertrags-Verlängerung des Teamchefs seitens des ÖFB alle Weichen gestellt wurden: „Der Ball liegt bei Rangnick. Er braucht Zeit und das ist in Ordnung“, so ÖFB-Boss Josef Pröll.

Wer startet gegen Jordanien?
Die Frage nach dem WM-Einsergoalie scheint schon vor dem Abflug geklärt. „Alexander Schlager hat es richtig gut gemacht. Man kann davon ausgehen, dass er gegen Jordanien im Tor stehen wird, wenn nichts Außergewöhnliches passiert und alle gesund bleiben“, erklärte Rangnick.

Ralf Rangnick
Ralf Rangnick(Bild: GEPA)

Ansonsten ist nach der Tunesien-Partie, die am Montag mit 1:0 gewonnen werden konnte, noch einiges offen, wie der Deutsche verdeutlichte. Der Kampf um die Startplätze am 17. Juni (6 Uhr MESZ/live im sportkrone.at-Ticker) in Santa Clara gegen Jordanien erhielt eine neue Dynamik, entschieden wird er in den Trainingseinheiten in Goleta bei Santa Barbara. Das WM-Abenteuer kann beginnen ...

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