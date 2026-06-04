Es geht los! ÖFB-Team hebt nach Los Angeles ab

Vor dem Abflug gibt es die offizielle Verabschiedung durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Vizekanzler und Sportminister Andreas Babler sowie Sportstaats-Sekretärin Michaela Schmidt. Eine Mission, die ohne Christoph Baumgartner über die Bühne geht. Der 26-Jährige hatte sich Montag beim Aufwärmen für das Spiel gegen Tunesien am rechten Oberschenkel verletzt, unterzog sich gestern bei einem Spezialisten in Turku (Finnland) einer Operation. „Baumi“ wird monatelang ausfallen, eventuell auch die Spiele in der Nations League Ende September verpassen.