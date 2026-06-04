Es geht los! ÖFB-Team hebt nach Los Angeles ab

Endlich kann es losgehen! Unser ÖFB-Team hebt heute Vormittag nach Los Angeles ab. Vor dem WM-Auftakt gibt es noch das ein oder andere Fragezeichen.
Vor dem Abflug gibt es die offizielle Verabschiedung durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Vizekanzler und Sportminister Andreas Babler sowie Sportstaats-Sekretärin Michaela Schmidt. Eine Mission, die ohne Christoph Baumgartner über die Bühne geht. Der 26-Jährige hatte sich Montag beim Aufwärmen für das Spiel gegen Tunesien am rechten Oberschenkel verletzt, unterzog sich gestern bei einem Spezialisten in Turku (Finnland) einer Operation. „Baumi“ wird monatelang ausfallen, eventuell auch die Spiele in der Nations League Ende September verpassen.
„Der Ball liegt bei Rangnick“
Teamchef Ralf Rangnick verzichtet vorerst auf eine Nachnominierung: „Aufgrund der Größe des Kaders ist der Trainingsbetrieb bestens gewährleistet.“ Bis einen Tag vor dem ersten Gruppenspiel am 17. Juni gegen Jordanien kann Rangnick noch handeln – vorerst umfasst der Kader 25 Mann. Darunter Patrick Wimmer, der in Hoffenheim einen langfristigen Vertrag signierte.
Während bezüglich der möglichen Vertrags-Verlängerung des Teamchefs seitens des ÖFB alle Weichen gestellt wurden: „Der Ball liegt bei Rangnick. Er braucht Zeit und das ist in Ordnung“, so ÖFB-Boss Josef Pröll.
Wer startet gegen Jordanien?
Die Frage nach dem WM-Einsergoalie scheint schon vor dem Abflug geklärt. „Alexander Schlager hat es richtig gut gemacht. Man kann davon ausgehen, dass er gegen Jordanien im Tor stehen wird, wenn nichts Außergewöhnliches passiert und alle gesund bleiben“, erklärte Rangnick.
Ansonsten ist nach der Tunesien-Partie, die am Montag mit 1:0 gewonnen werden konnte, noch einiges offen, wie der Deutsche verdeutlichte. Der Kampf um die Startplätze am 17. Juni (6 Uhr MESZ/live im sportkrone.at-Ticker) in Santa Clara gegen Jordanien erhielt eine neue Dynamik, entschieden wird er in den Trainingseinheiten in Goleta bei Santa Barbara. Das WM-Abenteuer kann beginnen ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.