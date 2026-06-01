Wechselhafte Woche in Tirol – mit sonnigem Finale?

Wechselhaft auch am Mittwoch

Nass beginnt dann der Mittwoch. Es wird auch deutlich frischer als zuletzt mit Höchstwerten von 15 bis 20 Grad. Noch am Vormittag soll der Regen im Oberland und in Osttirol aber nachlassen. Im Unterland seien Regenschauer bis in den Nachmittag hinein möglich. „ Die Wolken lockern nachmittags auf und die Sonne kommt bis zum Abend sehr gut durch“, so die GeoSphere.