Wechselhafte Woche in Tirol – mit sonnigem Finale?

Der Natur tut‘s gut: In den kommenden Tagen wird es in Tirol laut Wetterprognosen immer wieder regnen – generell muss man sich diese Woche auf wechselhafte Bedingungen einstellen. Sonnige Lichtblicke gibt es für den Feiertag – und wohl auch für das Wochenfinale!
Trüb und verbreitet regnerisch startete Tirol in die neue Woche. Der Schwerpunkt lag im Unterland, dort bleibt es wohl auch am Nachmittag noch recht wechselhaft. „Während sich in den übrigen Regionen Nordtirols trockenes und recht sonniges Wetter durchsetzt“, heißt es von der GeoSphere Austria. In Osttirol komme mäßiger Tauernwind auf – es wird dort zunehmend sonniger. In Lienz soll es mit 25 Grad am wärmsten werden.
Die Nacht soll dann in ganz Tirol trocken verlaufen – „bei klarem oder locker bewölktem Himmel“, so die GeoSphere weiter. Stellenweise muss mit Nebel gerechnet werden – insbesondere im Unterland.
Sonne, Föhn, Gewitter, Starkregen
Wechselhaft verläuft wohl auch der Dienstag. Am Vormittag bleibt es zunächst trocken und zeitweise sonnig. In Nordtirol teils föhnig. „Im Laufe des Nachmittags ist dann verbreitet mit Regenschauern und Gewittern zu rechnen, die in der Nacht auf Mittwoch in kräftigen Regen übergehen“, prognostizieren die Meteorologen.
Wechselhaft auch am Mittwoch
Nass beginnt dann der Mittwoch. Es wird auch deutlich frischer als zuletzt mit Höchstwerten von 15 bis 20 Grad. Noch am Vormittag soll der Regen im Oberland und in Osttirol aber nachlassen. Im Unterland seien Regenschauer bis in den Nachmittag hinein möglich. „ Die Wolken lockern nachmittags auf und die Sonne kommt bis zum Abend sehr gut durch“, so die GeoSphere.
Feiertag trocken und recht sonnig
Ein kurzes Zwischenhoch sorgt am Feiertag (Fronleichnam) für freundliche Bedingungen. Es wird wohl trocken und recht sonnig – in Nordtirol könnte auch leichter Föhn mitmischen. Höchstwerte von bis zu 23/24 Grad.
In der Nacht folge dann aus heutiger Sicht jedoch schon die nächste Regenfront. Dementsprechend kühl und nass dürfte also der Freitag beginnen. Im Tagesverlauf soll der Regen dann aber wieder abklingen.
Viel Sonne am Sonntag?
Das Wochenend-Wetter ist noch unsicher – die Tendenz zeigt jedoch eine Wetterbesserung. Am Samstag könnte es noch letzte Schauer geben, der Sonntag könnte dann seinem Namen alle Ehre machen ...
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