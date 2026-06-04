Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

„Return Hubs“ als Symbolpolitik

Kolumnen
04.06.2026 11:00
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Andreas Mölzer
Von Andreas Mölzer
0 Kommentare

Nun ist die „Rückführungverordnung“ der EU also in Kraft getreten. „Rückführung“, was für ein grausliches Wort! Fast so schlimm wie „Remigration“, was es im Übrigen ins Deutsche übersetzt ja auch heißt. Da klingen englische Begriffe viel harmloser. So etwa „Return Hubs“, was soviel wie „Rückführungszentren“ heißen soll.

EINERSEITS ist die geplante Einrichtung solcher Rückführungzentren in außereuropäischen Drittstaaten wohl ein Schritt in die richtige Richtung. Dort sollen etwa straffällig gewordene Migranten, die nicht in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden können, unterkommen.

ANDERERSEITS stellen diese „Return Hubs“ vorläufig nicht mehr als Symbolpolitik dar. Bislang sind nämlich weder die betreffenden Drittstaaten definiert, noch die Art und Weise, wie die Abgeschobenen dort untergebracht werden sollen. Soll das ein Gefängnis sein oder ein Hotel, geschlossen oder offen? Alles noch unklar

Und überhaupt kann diese Rückführungverordnung nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein: Während nämlich Hunderttausende – zumeist illegal – nach Europa kommen, werden damit vielleicht einige hundert abgeschoben. Und das unter zahlreichen rechtlichen Hürden, dafür sorgt die europäische Justiz.

Zwar mag diese Maßnahme einen gewissen Abschreckungeffekt gegenüber illegalen Einwanderern haben, eine wirkliche Lösung unseres Migrationsproblems aber stellt sie längst nicht dar.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kolumnen
04.06.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

John Evers, Generalsekretär vom Verband der österreichischen Volkshochschulen, im krone.tv ...
Von Studie aufgedeckt
Rund 1,7 Millionen können nicht richtig lesen
Europa versucht seit Beginn des Ukraine-Kriegs nach und nach auf Öl-Lieferungen zu verzichten.
Bis Ende November
Exportverbot: Jetzt geht Russen das Kerosin aus
Betriebe unter Druck
Milchbauer: „Wir werden vom Satelliten überwacht!“
Ein australischer Höhlentaucher hat womöglich einen neuen Zugang zu dem Teil der Höhle gefunden, ...
Noch zwei Vermisste
Retter entdecken neuen Zugang zu Fluthöhle in Laos
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Furcht vor der Stadt
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
112.922 mal gelesen
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Tirol
Verunglückter Jäger war ein bekannter Unternehmer
83.618 mal gelesen
Der 61-Jährige wurde noch mittels Tau geborgen und dann in die Klinik gebracht. Dort erlag er ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Hiobsbotschaft! Christoph Baumgartner verpasst WM
78.175 mal gelesen
Österreichs Fußball-Nationalmannschaft fliegt ohne Christoph Baumgartner nach Amerika.
Ausland
Drohnen-Attacke überschattet Putins Prestige-Event
1258 mal kommentiert
Vor dem glanzvollen Event waren dichte Rauchwolken über St. Petersburg zu sehen.
Innenpolitik
„Watsche angedeutet“: Babler feuert gegen Kickl
1205 mal kommentiert
SPÖ-Chef Andreas Babler fordert FPÖ-Obmann Herbert Kickl auf, sich für eine Aussage in seiner ...
Außenpolitik
Geschafft! Als in New York sämtliche Dämme brachen
1092 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger und UN-Botschafter Gregor Kössler
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Zusammengemauschelte ORF-Führung der richtige Weg?
„Krone“-Kommentar
„Dealmaker“ Trump hat seinen Lehrmeister gefunden
„Krone“-Kommentar
Magyar auf Orbáns Spuren
„Krone“-Kommentar
Neues „Wunder von Córdoba“?
„Krone“-Kommentar
Den Wehrdienst nicht blockieren!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf