„Return Hubs“ als Symbolpolitik

Nun ist die „Rückführungverordnung“ der EU also in Kraft getreten. „Rückführung“, was für ein grausliches Wort! Fast so schlimm wie „Remigration“, was es im Übrigen ins Deutsche übersetzt ja auch heißt. Da klingen englische Begriffe viel harmloser. So etwa „Return Hubs“, was soviel wie „Rückführungszentren“ heißen soll.