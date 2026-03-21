Ende der Welt: Neubesetzung in der „Bettleroper“

Und die Schlampen, die Zuhälter, die Kriminellen und die Diktatoren – sie alle fühlen sich in der „Bettleroper“ sauwohl: „Großartige Momente, außergewöhnliches Theaterereignis“, beurteilte die „Krone“ die Premiere im Dezember 2025.

Seitdem ist jede Aufführung gut gebucht – und es gibt eine Neubesetzung: Die Rolle der Polly Peachum im Sozialporno „Die Bettleroper“ übernahm Lara-Luna Wojtkowiak. Die bisherige Darstellerin Theresa Palfi trat ihre Babypause an.