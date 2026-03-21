Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schauspielhaus Linz

Ende der Welt: Neubesetzung in der „Bettleroper“

Oberösterreich
21.03.2026 15:00
Lara-Luna Wojtkowiak (Polly Peachum), Klaus Müller-Beck (Peachum)
Lara-Luna Wojtkowiak (Polly Peachum), Klaus Müller-Beck (Peachum)(Bild: PHILIP BRUNNADER)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Porträt von Eva Hammer
Von Elisabeth Rathenböck und Eva Hammer

Alle rasten aus in einer Welt, in der das Geschäft mehr zählt als Gefühle und nur mehr eine junge Frau an die Liebe glaubt. „Die Bettleroper“, in der Inszenierung von Susanne Lietzow, begeistert das Publikum. Es gibt eine Neubesetzung der Polly Peachum. Die „Krone“ besuchte noch einmal eine Vorstellung.

0 Kommentare

Längst ist die Gier zur stärksten Lebensader des Menschen geworden. Sie macht alles zur Ware: Gefühle, Elend – das Leben an sich.

Und die Schlampen, die Zuhälter, die Kriminellen und die Diktatoren – sie alle fühlen sich in der „Bettleroper“ sauwohl: „Großartige Momente, außergewöhnliches Theaterereignis“, beurteilte die „Krone“ die Premiere im Dezember 2025.

Seitdem ist jede Aufführung gut gebucht – und es gibt eine Neubesetzung: Die Rolle der Polly Peachum im Sozialporno „Die Bettleroper“ übernahm Lara-Luna Wojtkowiak. Die bisherige Darstellerin Theresa Palfi trat ihre Babypause an.

„Eine Wahnsinnsrolle für mich“
Für Lara-Luna Wojtkowiak, die zuvor schon als Teil der Straßenmädchen-Crew in der Produktion agierte, ist das – im O-Ton – „eine Wahnsinnsrolle“. Sie sagt über Polly Peachum: „In der extrem brutalen Welt, wo Liebe als Deal gesehen wird und Geschäft vor Gefühl geht, glaubt Polly an die Liebe. Sie ist jemand mit großen Träumen, der versucht, aus der brutalen Welt herauszukommen.“

Lesen Sie auch:
Tijan Sila verarbeitet seine Erfahrungen und Reflexionen zu Krieg, Flucht und Identität zu ...
„Radio Sarajevo“
Kindheit zwischen Sirenen und Scharfschützen
20.03.2026
Krone Plus Logo
Landestheater Linz
„Die Bettleroper“: Schlechter Henker, gute Show
06.12.2025
Schlossmuseum Linz
Dietmar Brehm: Kosmos aus Knochen, Köpfen, Zahlen
18.03.2026
Krone Plus Logo
400 Jahre Bauernkrieg
Eine Spurensuche zwischen Knöpfen und Hellebarden
13.03.2026

Wojtkowiak, die gerade ihren Abschluss an der Bruckneruni vorbereitet, gibt der Figur eine ganz eigene Farbe, sie fügt sich schauspielerisch gut ins Ensemble ein. Sie ist nicht Palfi, will es auch nicht sein. Ihr gelingt eine eigenständige, interessante Frauenfigur in der vollkommen verrotteten Gesellschaft.

Auf ihre Art – auch mit Naivität als Schutzschild – sucht sie vergeblich nach ein wenig Wärme inmitten von Zuhälterei, Korruption, Mord und Diebstahl. Die Produktion, die noch bis 31. Mai auf dem Spielplan steht, bleibt Spitzenklasse!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
21.03.2026 15:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Schauspielerin und Fernsehmoderatorin Collien Fernandes (44) hat für Sonntag eine Demonstration ...
Gegen sexuelle Gewalt
„Echte Konsequenzen“: Fernandes kündigt Demo an
E-Mopeds werden ab Oktober unter die Kategorie der Kraftfahrzeuge gereiht (Symbolbild).
Strengere Regeln fix
E-Mopeds dürfen keine Fahrradwege mehr benutzen
Fund in Flughafen-Shop
Kunde entdeckt zwischen Stofftieren Beutelratte
„Explosiver Charakter”
England: Rasanter Meningitis-Ausbruch beispiellos
Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die Akte Seiler: Was dem Sänger jetzt droht
110.383 mal gelesen
Christopher Seiler legte eine Drogen-Beichte ab. Die Staatsanwaltschaft könnte den Tatbestand ...
Gericht
Beamten gebissen: Diversion für Frau von Showstar
104.999 mal gelesen
Symbolbild.
Ausland
Video zeigt brutalen Gondel-Absturz in der Schweiz
102.479 mal gelesen
Innenpolitik
FPÖ präsentiert ihre eigene Spritpreisbremse
3094 mal kommentiert
Kickl wird sein Modell am Montag im Nationalrat einbringen.
Innenpolitik
Doppelbudget bringt uns bald ein neues Sparkpaket!
1823 mal kommentiert
Haushalt birgt zahlreiche Risiken: Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) sieht keinen ...
Außenpolitik
EU will Ukraine-Kredit trotz Blockade zahlen
801 mal kommentiert
Von links: EU-Ratspräsident Antonio Costa, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und ...
Mehr Oberösterreich
Bundesliga im Ticker
Blau-Weiß Linz gegen die SV Ried – ab 17 Uhr LIVE
Schauspielhaus Linz
Ende der Welt: Neubesetzung in der „Bettleroper“
Neues Lokal in Linz
„Diese Hütte hat unglaublich viel Potenzial“
Kontrolle auf der A8
Jeder dritte Lkw durfte nicht mehr weiterfahren
Vegan oder glutenfrei
Wie Konditoren mit den „Sonderwünschen“ umgehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf