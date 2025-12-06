„Die Bettleroper“: Schlechter Henker, gute Show

LIVE: Elfer sitzt! Ried dreht Partie gegen Rapid
Bundesliga im Ticker
Die Hunde rasten aus, als ihnen der Chef der Unterwelt Fleisch hinwirft. Die Männer rasten aus, wenn sie ausgelacht werden, und die Frauen? Sie fühlen sich als Schlampen sehr wohl. Und einige glauben immer noch an die Liebe. Willkommen in der „Bettleroper“, mit der Regisseurin Susanne Lietzow im Linzer Schauspielhaus einen Vorgeschmack auf das Elend der Welt bietet, wenn das Verbrechen an der Macht ist.
Als Macheath das blutige Messer aus der Schlampe Molly zieht, hat er Blut auf seinem tätowierten Arm. Er wäscht sich genüsslich die Hände in einem verdreckten Waschbecken. Es folgt eine Arie – die tote Molly singt im Liegen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.