Kindheit zwischen Sirenen und Scharfschützen

In Ihren Texten spürt man Wut, aber auch eine Zärtlichkeit. Was treibt Sie an? Der Wunsch, Zusammenhänge aufzudecken, oder der Versuch, Ihre eigene Geschichte zu bändigen?

Mit „Radio Sarajevo“ wollte ich einerseits versuchen zu erfassen, was der Krieg für meinen Lebenslauf bedeutet. Ich hatte zuvor nur das vage Gefühl, eine außerordentliche Katastrophe überlebt zu haben. Das reichte mir nicht. Ich wollte genauer bestimmen, was mit meinem Leben eigentlich passiert ist. Andererseits wollte ich auch an den Bosnienkrieg erinnern – ich hatte das Gefühl, dass er in Vergessenheit gerät.