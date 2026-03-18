Dietmar Brehm: Kosmos aus Knochen, Köpfen, Zahlen

Er arbeitet seit den 1960er-Jahren daran, unsere Wahrnehmung in eine Falle zu locken, sie zu irritieren, zu zerschneiden und wieder neu zusammenzusetzen. Er entwickelte dafür mittels „Icons“ eine besondere Bildsprache, die für eine Generation des Proto-Punks stehen könnte. Brehm war und ist bis heute nach eigener Aussage auch von der Musik und vom Lebensgefühl von ikonischen Bands wie Velvet Underground oder The Stooges beeinflusst worden.