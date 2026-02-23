Große Reform: „Eigentliche Arbeit beginnt jetzt“

„Reform für Touristiker“

„Das ist ganz natürlich bei großen Veränderungen“, betont ÖVP-Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig. „Aber es ist eine Reform für die Touristiker, nicht gegen sie.“ Bei über 100 Terminen kamen rund 500 Beteiligte zu Wort, konnten sich einbringen. Diese Woche wird das Gesetz in der Landesregierung, in ein paar Wochen im Landtag, beschlossen. „Das ist aber nur ein erster Schritt. Die eigentliche Arbeit beginnt jetzt“ erklärt Schuschnig mit Blick auf die weiter bestehende Skepsis bei den Tourismusbetrieben.