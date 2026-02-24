Wohnsitze und Tourismus: Mehr Geld für Gemeinden

Wie lange nun Peter Kaiser noch genau Kärntner Landeshauptmann bleiben wird, soll morgen ein Gespräch zwischen den Koalitionspartnern SPÖ und ÖVP klären. Über einen leeren Terminkalender kann er sich trotzdem nicht beschweren. „Nächste Woche findet der Ausschuss der Regionen in Brüssel statt. Dort wird es auch um eine mögliche Kontrolle von Plattformbetreibern und die Wasserresilienz der Regionen gehen“, so Kaiser. Zusätzlich ist ein Besuch bei der NATO mit dem zuständigen Botschafter Jürgen Meindl und ein Abendessen mit EU-Kommissar Magnus Brunner geplant.