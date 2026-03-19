Camper toben: Streit um Tourismusabgabe eskaliert

Doch die Camping-Betriebe bleiben hart, denn laut Branche könnte ein Rückgang von zehn Prozent bei den Nächtigungen einen regionalen Wertschöpfungsverlust von 23 Millionen Euro auslösen – bei Mehreinnahmen von nur rund 1,5 Millionen Euro. Der Konflikt ist somit längst nicht beendet – sondern geht anscheinend erst richtig los.