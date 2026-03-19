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„Nicht tragbar“

Camper toben: Streit um Tourismusabgabe eskaliert

Kärnten
19.03.2026 08:00
Porträt von Hannes Wallner
Von Hannes Wallner

Im Kärntner Tourismus zieht ein Streit auf, der es in sich hat: Die geplante Erhöhung der Nächtigungsabgabe durch Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig sorgt für massiven Widerstand bei den Campingbetrieben.

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In einem offenen Brief fordert die IG Camping von der Wirtschaftskammer ein klares Einschreiten. Der Knackpunkt: vier Euro pro Person und Nacht! Für viele Betriebe seit das „nicht tragbar“ und würde Camping gegenüber andern Unterkunftsformen benachteiligen.

Die Forderung: maximal drei Euro – oder ein flexibles Modell je nach Nächtigungspreis. Doch die Wirtschaftskammer hält dagegen: Man habe die ursprünglich geplanten 4,5 Euro auf vier Euro gesenkt, teilt Tourismus-Sparten-Geschäftsführer Wolfgang Kuttnig mit.

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Camper gegen die Politik, heißt es in Kärnten.
Camper gegen die Politik, heißt es in Kärnten.(Bild: Kerstin Wassermann)

Doch die Camping-Betriebe bleiben hart, denn laut Branche könnte ein Rückgang von zehn Prozent bei den Nächtigungen einen regionalen Wertschöpfungsverlust von 23 Millionen Euro auslösen – bei Mehreinnahmen von nur rund 1,5 Millionen Euro. Der Konflikt ist somit längst nicht beendet – sondern geht anscheinend erst richtig los.

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