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Luxus-Radweg geschrumpft, aber nur für kurze Zeit

Wien
20.03.2026 05:00
Oben, so sieht der Radweg in der Lidlgasse nach dem Rückbau aus. Unten: So breit war er seit ...
Oben, so sieht der Radweg in der Lidlgasse nach dem Rückbau aus. Unten: So breit war er seit 2018.(Bild: Krone KREATIV/Mario Urbantschitz, Zwefo)
Porträt von Alexander Schönherr
Von Alexander Schönherr

Manchmal erhält man den Eindruck, dass Wien immer noch Geld in Fülle hat. Ein vor wenigen Jahren um 1,4 Millionen errichteter Mega-Radweg – Anrainer kritisierten schon damals die große Breite bei geringer Auslastung – wurde jetzt auf einen Mini-Streifen geschrumpft. Allerdings nur vorübergehend. 

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In der Lidlgasse im 17. Bezirk regieren die Baumaschinen. Der überaus großzügig dimensionierte Radweg beim Mistplatz Hernals wurde fachmännisch aufgerissen, zurückversetzt und auf einen schmalen Streifen verschmälert.

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