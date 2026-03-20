Luxus-Radweg geschrumpft, aber nur für kurze Zeit

Manchmal erhält man den Eindruck, dass Wien immer noch Geld in Fülle hat. Ein vor wenigen Jahren um 1,4 Millionen errichteter Mega-Radweg – Anrainer kritisierten schon damals die große Breite bei geringer Auslastung – wurde jetzt auf einen Mini-Streifen geschrumpft. Allerdings nur vorübergehend.