Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Größter Betrag an FPÖ

Parteien erhalten heuer 80 Millionen Euro vom Bund

Innenpolitik
19.03.2026 07:56
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Parlamentsparteien erhalten heuer 79,8 Millionen Euro an Bundesförderungen – das sind um 81.000 Euro mehr als im Vorjahr. Die FPÖ erhält den größten Betrag.

0 Kommentare

Inkludiert sind Beträge aus der Parteien-, Akademie- und Klubförderung. Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Summe nur um rund 81.000 Euro, wird 2026 doch nur die Klubförderung erhöht. Der größte Betrag geht mit 22,3 Mio. Euro an die FPÖ, darauf folgen die ÖVP mit 20,9 Mio. und die SPÖ mit 17,7 Mio. Euro. Weniger entfällt auf die kleineren Parteien NEOS (9,7 Mio.) und Grüne (9,2 Mio.).

Das Balkendiagramm zeigt die geplante Bundesförderung für Nationalratsparteien in Österreich im Jahr 2026. Die FPÖ erhält mit 22,3 Millionen Euro am meisten, gefolgt von der ÖVP mit 20,9 Millionen Euro und der SPÖ mit 17,7 Millionen Euro. NEOS und Grüne erhalten 9,7 beziehungsweise 9,2 Millionen Euro. Die Gesamtsumme beträgt 79,8 Millionen Euro. Quelle: BKA/Parlament.

SPÖ verliert Bonus für Frauenanteil
Federn lassen die Sozialdemokraten: Für sie zieht – nach dem Abgang der nunmehrigen Wiener Stadträtin Elke Hanel-Torsch – Christoph Matznetter wieder in den Nationalrat ein. Damit sinkt der SPÖ-Frauenanteil auf 39 Prozent, der Bonus bei der Klubförderung für einen Frauenanteil von mindestens 40 Prozent fällt weg. Das kostet die Partei heuer fast 124.000 Euro.

FPÖ-Chef Herbert Kickl streift mehr als ein Viertel der Bundesförderungen für seine Partei ein.
FPÖ-Chef Herbert Kickl streift mehr als ein Viertel der Bundesförderungen für seine Partei ein.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Indes wird die Klubförderung wie die Beamtengehälter ab Juli um 3,3 Prozent erhöht. Insgesamt werden laut einer Hochrechnung des Parlaments 2026 rund 29,8 Mio. Euro ausgeschüttet. Die FPÖ als größte Parlamentspartei kommt auf circa 7,6 Mio. Euro, die ÖVP auf 7,4, die SPÖ auf 6,6, die NEOS auf 4,1 und die Grünen auf 4,0 Mio. Euro.

Lesen Sie auch:
Herbert Kickls FPÖ konnte ihre Fördermittel im Jahr 2025 stark steigern.
Leichter Rückgang
Parteienförderung 2025: FPÖ gewinnt, ÖVP verliert
25.12.2025

Parteien- und Akademieförderung eingefroren
Die Parteienförderung wird normalerweise an die Inflation angepasst. Angesichts des Sparzwangs hat sich die Koalition in ihrem Regierungsprogramm aber darauf geeinigt, die Valorisierung für heuer auszusetzen. Erneut gibt es dafür insgesamt 38 Mio. Euro: 11,6 Mio. für die FPÖ, 10,6 Mio. für die ÖVP, 8,5 Mio. für die SPÖ, 3,9 Mio. für die NEOS und 3,5 Mio. für die Grünen.

Auch die Förderung für die Parteienakademien bleibt gleich, schon seit 2024 stehen dafür insgesamt 12 Mio. Euro bereit. 3,1 Mio. erhält das Freiheitliche Bildungsinstitut, 2,9 Mio. der Campus Tivoli der ÖVP und 2,6 Mio. das Renner-Institut der SPÖ. 1,7 Mio. gibt es für die grüne Parteiakademie FREDA sowie das NEOS Lab.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
19.03.2026 07:56
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
ÖsterreichParlament
FPÖÖVPSPÖNEOS
Nationalrat
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Mojtaba Khameneis Bedürfnis, sich die Beine zu vertreten, soll ihm das Leben gerettet haben.
Zufall rettete ihn
Darum überlebte neuer Ayatollah Israels Angriff
Der Uluru (vormals „Ayers Rock“) auf einer Archivaufnahme
Nach Rekordregen
Wasserfälle am Uluru: Warnung an Touristen
Ilaria Grava freut sich, ihre Eisstatue zurückzuhaben. Jetzt will sie eine noch größere Version ...
Krone Plus Logo
Stanitzel-Entführung
Nach Diebstahl: „Wir kaufen ein noch größeres Eis“
Stefanie P. und Patrick M. waren sechs Jahre ein Paar. Im Sommer 2025 kam es zur Trennung, im ...
Krone Plus Logo
Grazer Influencerin
Gutachten belegt: So qualvoll starb Stefanie (32)
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Wintereinbruch begräbt Alpendorf unter Schnee
212.126 mal gelesen
Der Winter hat das italienische Dorf Macugnaga wieder voll im Griff.
Wien
Unter Betonmassen begraben: Vier Arbeiter tot!
167.612 mal gelesen
Adabei Österreich
„Habe ihr Kokain auf die Lippen geschmiert“
153.356 mal gelesen
In einem Video auf Instagram wehrt sich Christopher Seiler gegen die bisherige Darstellung der ...
Innenpolitik
Spritpreisbremse: Das ändert sich für Autofahrer
2420 mal kommentiert
SPÖ und ÖVP haben doch noch zu einem Kompromiss gefunden.
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
1770 mal kommentiert
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Innenpolitik
Regierung einigt sich auf Spritpreisbremse
1190 mal kommentiert
Preise sollen um zehn Cent pro Liter sinken.
Mehr Innenpolitik
Größter Betrag an FPÖ
Parteien erhalten heuer 80 Millionen Euro vom Bund
Weg von „Frontlinie“
Neuer US-Minister will Kurswechsel bei ICE
Nach Angriff in Katar
Trump droht Iran Gasfeld „in die Luft zu sprengen“
Reichelt zu AFD/FPÖ:
„Erzählen Kreml-Zeug, das ich befremdlich finde“
„Krone“-Kommentar
„Billiger Aktionismus“ der Regierung ist zu billig
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf