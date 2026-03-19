Parteien erhalten heuer 80 Millionen Euro vom Bund

Parteien- und Akademieförderung eingefroren

Die Parteienförderung wird normalerweise an die Inflation angepasst. Angesichts des Sparzwangs hat sich die Koalition in ihrem Regierungsprogramm aber darauf geeinigt, die Valorisierung für heuer auszusetzen. Erneut gibt es dafür insgesamt 38 Mio. Euro: 11,6 Mio. für die FPÖ, 10,6 Mio. für die ÖVP, 8,5 Mio. für die SPÖ, 3,9 Mio. für die NEOS und 3,5 Mio. für die Grünen.